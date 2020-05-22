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22.05.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека

Текст: Владимир Шилов

В авиакатастрофе у города Карачи выжили 32 человека, предает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
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По данным англоязычной пакистанской газеты Nation, все пострадавшие были экстренно направлены в Гражданский госпиталь Карачи, а также больницу им. Джинны. Среди них - рудной младенец. Сообщается, что несколько человек находятся в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сообщается, что несколько человек находятся в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines, заходил на посадку в аэропорту Карачи, как неожиданно исчез с экранов радаров. Вскоре выяснилось, что самолет рухнул на густонаселенный пригород Модел Колони, задев несколько строений. На борту находился 91 пассажир, включая детей, а также семь членов экипажа.

По некоторым данным, причиной крушения мог стать отказ двигателей.

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