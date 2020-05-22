Погибли все 107 человек, которые находились на борту разбившегося в Пакистане самолета авиакомпании Pakistan International Airlines, заявил мэр Карачи Васим Ахтар.
"Обломки полностью обследованы. Выживших нет. Сейчас ведется разбор завалов",- сказал градоначальник. Его слова приводит Associated Press.
Как сообщает РИА Новости, граждан России среди жертв нет.
Напомним, лайнер выполнял рейс в Карачи из второго по величине города республики Лахор и упал незадолго до посадки.
В местных спасательных службах сообщили, что из-под обломков уже извлечены несколько десятков тел. Некоторые из них сильно обгорели, и генетикам предстоит установить личности погибших.