Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению

Уровень образования родителей влияет на способности детей к математике. К такому выводу пришли ученые после длительных наблюдений за 14 тысячами семей.

По данным исследования, которое опубликовано в журнале Royal Society Open Science, у людей, имеющих высшее образование, дети учатся по математике на 41 процент лучше, чем их сверстники, чьи родители не окончили вузы.

Даниэль Эванс и ее коллеги из Сассекского университета изучали влияние различных факторов на способности к изучению этого школьного предмета. С этой целью они провели анализ результатов Лонгитюдного исследования родителей и детей графства Эйвон, многолетнего наблюдения за 14 тысячами детей, родившимися в 1991-1992 годах, и их родителями.

В том числе анализировались результаты четырех математических тестирований у участников эксперимента в возрасте от шести до шестнадцати лет, а также их эмоциональный темперамент в три года, IQ в восемь лет, рабочая память в десять и симптомы интернализации (процесс освоения внешних структур, в результате которого они становятся внутренними регуляторами) в 11 лет.

Исследования проводились с учетом биологического пола участников, социально-экономического статуса их семей, уровня образования родителей и присутствия в их жизни травмирующих событий.

Более высокие оценки оказались у мальчиков, детей с высоким IQ и тех, кто жил в семье с высоким социально-экономическим статусом и имел более образованных родителей. Там, где детей растили люди с высшим образованием, они были успешнее по математике на 41 процент.