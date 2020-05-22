Суд отменил решение о продлении ареста Рауфу Арашукову и его отцу

В Москве первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю, и еще трем фигурантам по делу об убийстве и организации преступного сообщества.
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Как сообщает ТАСС, судья вынесла постановление об отмене продления ареста, вынесенного Мосгорсудом, и отправила в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей.
Новое рассмотрение вопроса о продлении срока содержания пройдет в другом составе Мосгорсуда.
Арашуковым было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Создание организованной преступной группы или участие в ней" и "Убийство".