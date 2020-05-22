Трамп нарушил закон штата Мичиган и не надел маску на заводе Ford

Президент США Дональд Трамп проигнорировал требование генерального прокурора Мичигана, демократа Даны Нессел надеть маску при посещении штата, чтобы совершить поездку по заводу Ford Motor Company.

Генеральный прокурор заявила, что каждый, включая Трампа, обязан следовать закону. Штат Мичиган, в котором преобладает чернокожее население, особенно сильно пострадал от коронавируса: здесь зарегистрировано более чем 50 тысяч подтвержденных случаев заражения и 5000 смертей.

В Мичигане ношение масок в публичных местах является обязательным. "Хотя мой департамент не будет препятствовать вам ездить по заводу Ford, я прошу вас, когда вы будете посещать его, проявите уважение к коллективу компании надев защитную маску, - написала Нессел, которую цитирует Fox News. - Это не просто политика Ford, это вступивший в силу декрет губернатора, который является законом нашего штата". "Мы все должны внести свой вклад, чтобы остановить распространение COVID-19, - добавила Нессель. - Любой, включая президента Соединенных Штатов, несет не только юридическую, но также социальную и моральную ответственность за принятие разумных мер предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения вируса".

Тем не менее, Трамп предпочел не надевать маску во время своего тура по заводу Ford в Мичигане, несмотря на политику компании и просьбу прокурора. Президент утверждал, что был в маске в цехах завода. "Он носил маску во время частного просмотра трех линеек Ford GT, выпущенных в последние годы. Позже президент снял маску во время оставшейся части визита", - заявил исполнительный директор Ford.

Компания временно прекратила производство автомобилей во время пандемии и в апреле перепрофилировалась на создание аппаратов искусственной вентиляции легких. Ford заявил, что к середине июля он поставит 50 тысяч аппаратов ИВЛ, чтобы помочь властям США справиться с пандемией коронавируса.

Напомним, что Трамп, который игнорирует некоторые нормы, принятые в период пандемии, демонстративно не носит маски на публике и принимает антималярийный препарат гидроксихлорохин в качестве профилактики от COVID-19, несмотря на то что ученые называют его сомнительным средством.

Как отмечают эксперты, появление Трампа в Мичигане было крайне прохладно встречено как местными жителями, так и властями. Трамп написал резкие фразы в Twitter, заявив, что у Мичигана есть проблемы с рассылкой открепительных удостоверений для голосования избирателей, что в перспективе, по его словам, может привести к мошенничеству на ноябрьских президентских выборах. Трамп исправил свой твит, но его угроза удержать федеральные средства для Мичигана осталась в силе. Госсекретарь Мичигана сказал, что Трамп не прав, озвучивая такие заявления. Со своей стороны губернатор Гретхен Уитмер в интервью CBS заявила, что "делать такие заявления просто смешно, а угрожать забрать деньги у штата просто недопустимо". Трамп также проигнорировал просьбу мэра Балтимора не посещать город, который он ранее публично называл "опасным и грязным местом, где никто не хотел бы жить".

Между тем

Похвала Трампа за "хорошую родословную" Генри Форда, высказанная им во время посещения завода, вызвала острую онлайн-дискуссию. Пользователи напомнили главе Белого дома об антисемитских высказываниях основателя завода и о его сотрудничестве с нацистами.

Кстати

"Я считаю Генри Форда своим вдохновением", - сказал Гитлер репортеру Detroit News за два года до того, как стал канцлером Германии в 1933 году. Таким образом Гитлер ответил на вопрос репортера о том, почему он разместил портрет американского автопроизводителя в натуральную величину рядом со своим столом.