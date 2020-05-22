Трамп нарушил закон штата Мичиган и не надел маску на заводе Ford

Генеральный прокурор заявила, что каждый, включая Трампа, обязан следовать закону. Штат Мичиган, в котором преобладает чернокожее население, особенно сильно пострадал от коронавируса: здесь зарегистрировано более чем 50 тысяч подтвержденных случаев заражения и 5000 смертей.
В Мичигане ношение масок в публичных местах является обязательным. "Хотя мой департамент не будет препятствовать вам ездить по заводу Ford, я прошу вас, когда вы будете посещать его, проявите уважение к коллективу компании надев защитную маску, - написала Нессел, которую цитирует Fox News. - Это не просто политика Ford, это вступивший в силу декрет губернатора, который является законом нашего штата". "Мы все должны внести свой вклад, чтобы остановить распространение COVID-19, - добавила Нессель. - Любой, включая президента Соединенных Штатов, несет не только юридическую, но также социальную и моральную ответственность за принятие разумных мер предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения вируса".
Тем не менее, Трамп предпочел не надевать маску во время своего тура по заводу Ford в Мичигане, несмотря на политику компании и просьбу прокурора. Президент утверждал, что был в маске в цехах завода. "Он носил маску во время частного просмотра трех линеек Ford GT, выпущенных в последние годы. Позже президент снял маску во время оставшейся части визита", - заявил исполнительный директор Ford.
Компания временно прекратила производство автомобилей во время пандемии и в апреле перепрофилировалась на создание аппаратов искусственной вентиляции легких. Ford заявил, что к середине июля он поставит 50 тысяч аппаратов ИВЛ, чтобы помочь властям США справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, что Трамп, который игнорирует некоторые нормы, принятые в период пандемии, демонстративно не носит маски на публике и принимает антималярийный препарат гидроксихлорохин в качестве профилактики от COVID-19, несмотря на то что ученые называют его сомнительным средством.
Как отмечают эксперты, появление Трампа в Мичигане было крайне прохладно встречено как местными жителями, так и властями. Трамп написал резкие фразы в Twitter, заявив, что у Мичигана есть проблемы с рассылкой открепительных удостоверений для голосования избирателей, что в перспективе, по его словам, может привести к мошенничеству на ноябрьских президентских выборах. Трамп исправил свой твит, но его угроза удержать федеральные средства для Мичигана осталась в силе. Госсекретарь Мичигана сказал, что Трамп не прав, озвучивая такие заявления. Со своей стороны губернатор Гретхен Уитмер в интервью CBS заявила, что "делать такие заявления просто смешно, а угрожать забрать деньги у штата просто недопустимо". Трамп также проигнорировал просьбу мэра Балтимора не посещать город, который он ранее публично называл "опасным и грязным местом, где никто не хотел бы жить".
Между тем
Похвала Трампа за "хорошую родословную" Генри Форда, высказанная им во время посещения завода, вызвала острую онлайн-дискуссию. Пользователи напомнили главе Белого дома об антисемитских высказываниях основателя завода и о его сотрудничестве с нацистами.
Кстати
"Я считаю Генри Форда своим вдохновением", - сказал Гитлер репортеру Detroit News за два года до того, как стал канцлером Германии в 1933 году. Таким образом Гитлер ответил на вопрос репортера о том, почему он разместил портрет американского автопроизводителя в натуральную величину рядом со своим столом.