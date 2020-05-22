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22.05.2020 15:23
Рубрика: В мире

У пациентов с болезнью печени самый высокий уровень смертности от COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Пациенты с хроническим заболеванием печени или циррозом печени имеют самые высокие показатели смертности от COVID-19, отмечается в исследовании, проведенном в медицинских учреждениях экспертами британского Оксфордского университета и университета Северной Каролины в США.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Исследователи выяснили, что у пациентов с циррозом и хроническими заболеваниями печени зафиксирован общий уровень смертности в 40 процентов после заражения COVID-19. По данным национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), цирроз печени часто вызывается чрезмерным употреблением алкоголя в течение многих лет, длительными инфекциями гепатита или накоплением избыточного жира (гепатоза) в печени. Эксперты изучили истории болезней 152 пациентов из 21 страны с хроническим заболеванием печени и циррозом печени, которые заразились коронавирусом. В исследовании, опубликованном в пятницу в Journal of Hepatology говорится о том, что у пациентов с прогрессирующим циррозом был зафиксирован самый высокий уровень смертности (до 63 процентов) по сравнению с 12 процентами для пациентов с другими хроническими заболеваниями печени, но без цирроза.

Фото: iStock
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По словам доктора Томаса Марджота, который руководил проектом в госпитале Джона Рэдклиффа в Оксфорде, до сих пор было крайне мало известно о влиянии COVID-19 на пациентов с уже имеющимся заболеванием печени. Как отметил ученый, исследование показало, что у пациентов с коронавирусом с заболеванием печени были зафиксированы "особенно плохие результаты". "Заражение коронавирусом может привести к ухудшению функции печени. Поэтому любой, кто попадает в больницу с ухудшающимися симптомами заболевания печени, должен быть направлен для тестирования на коронавирус", - отметил Марджотт, которого цитирует CNN.

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