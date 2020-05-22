Ученый: У подростков стали чаще выявлять коронавирус

В последние дни отмечена тенденция к росту заболеваемости коронавирусом среди подростков 15-17 лет. Об этом на совещании у главы государства заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В своем выступлении ученый отметил, что комплекс ограничений позволил сдержать пиковую нагрузку на медучреждения и избежать драматических сценариев. А сейчас наметилась "хрупкая тенденция" уменьшения числа госпитализаций - особенно в отделения интенсивной терапии и реанимации.

Горелов также рассказал о выявлении инфекции по возрастным категориям.

Так, группа "65 плюс" имеет наименьшую долю среди пациентов с коронавирусом. "Тренд регистрации заболеваемости в основном приходится на более молодых", - констатировал ученый.

Дети любого возраста подвержены инфекции, добавил он. Но в последние дни отмечена тенденция к росту заболеваемости среди подростков 15-17 лет, что, по оценке Горелова, говорит о том, что именно эта категория детей хуже всех соблюдает режим самоизоляции.

Кстати, у 78 процентов детей отмечается легкая или средняя форма заболевания. Это не может не радовать, считает Горелов.