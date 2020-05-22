В Сети появились 5000 редких и уникальных старинных карт

Австралийский национальный университет открыл свободный и бесплатный онлайн доступ к редким и уникальным картам Азиатско-Тихоокеанского региона, которые хранятся в его коллекции.

Как сообщается на сайте университета, всего в свободный доступ выложено свыше 5000 карт. Многие из которых являются крайне редкими. Коллекция университета в целом содержит множество топографических, кадастровых, авиационных и тематических карт. Их возраст, порой, исчисляется сотнями лет.

"Самая ранняя карта датируется 1662 годом, - говорит Дженни Шихан, управляющая коллекцией. - Это полная карта Батавии - старой столицы Голландской Ост-Индии - со всеми ее фортами. В целом у нас имеется более 120 старинных карт XVII, XVIII и XIX веков, 60 из которых были щедро подарены нам писателем Клайвом Касслером".

Некоторые карты поистине уникальны. К их числу принадлежит карта индонезийского острова Роти, которая была нарисована до 1907 года. На ней были тщательно обозначены все поселения, относящиеся к колониальной эпохе Нидерландов. Возможно, ее нарисовал очевидец, передвигавшийся от поселения к поселению.

По словам госпожи Шихан, эта карта была проанализирована экспертами. Они назвали ее уникальной, поскольку ничего подобного никто и никогда не находил ни в индонезийских, ни в нидерландских архивах.

"Конечно, ценность карт - это история, которую они рассказывают о конкретном периоде времени, - говорит она. - В нашей коллекции также представлен 76-летний инклинометр. Этот инструмент был создан в 1942 году в Австралии, чтобы помочь войскам союзников в проведении разведки во время Второй мировой войны".

В открытом доступе теперь находится и редкая карта 1896 года, на которой отмечены католические миссии по всей Новой Зеландии, а также на Таити, Самоа, Гавайях, Тонга и других островах. Кроме того, желающие могут ознакомиться с буклетом из 30 исторических фотографий Папуа - Новой Гвинеи.

К слову, выложенные в Сеть карты используются и в практических целях. Ученые черпают из них справочный материал при реализации исследовательских проектов. Карты помогают в сравнении современной и старинной инфраструктуры и позволяют воссоздавать различные исторические путешествия.