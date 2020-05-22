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22.05.2020 16:28
Рубрика: В мире

В Барселоне на карантин поместили 400 пассажиров круизного лайнера

Текст: Юрий Когалов

Около 400 пассажиров и членов команды круизного лайнера Seven Seas Navigator, находящегося в порту Барселоны, были помещены в карантин после того, как коронавирус был обнаружен у одного из членов экипажа. Как проинформировали в министерстве здравоохранения Испании, судно прибыло в порт в четверг.

Фото: Gettyimages
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Как пишет El Mundo, в связи с введенным в стране чрезвычайным положением круизным лайнерам запрещено заходить в порты королевства, но для этого судна было сделано исключение, чтобы заболевшего могли переправить на берег. В настоящее время он, и еще один представитель команды, у которого проявились симптомы соответствующие COVID-19, изолированы. Остальные, находящие на борту, чувствуют себя хорошо, тем не менее их всех из предосторожности поместили в карантин.

Восьмипалубный лайнер Seven Seas Navigator принадлежит компании Regent Seven Seas Cruises и совершает рейсы по всему миру, в том числе кругосветные. В этот раз он прибыл из Майами. Заход в порт Барселоны не планировался, но состояние здоровья одного из членов экипажа вынудило капитана изменить маршрут.

Сколько лайнер простоит на якоре у берегов Испании, пока неизвестно, судно уже начали охранять агенты Национальной полиции и Гражданской гвардии.

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