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Рубрика: В мире

В Бразилии изобрели генетический тест на коронавирус для массового применения

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Больница имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу объявила в четверг о создании первого в мире генетического теста на новый тип коронавируса, пригодного для массового тестирования населения. Его точность, по заверениям исследователей, является 100-процентной и позволяет избежать ложноотрицательных результатов.
Фото: AFP/GEORGES GOBET Фото: AFP/GEORGES GOBET
Фото: AFP/GEORGES GOBET

Бразильский тест является первым в мире анализом на коронавирус, в котором используется технология секвенирования нового поколения, где для определения вируса используются фрагменты ДНК. Его точность соответствует стандартным ДНК-тестам, однако позволяет единовременно анализировать до 1536 образцов. Кроме того, вирус в теле человека можно идентифицировать уже с первого дня его попадания в организм.

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"Новая технология расширяет мировой потенциал диагностирования, ускоряет начало лечения и изолирования больных, а также контактировавших с ним людей. Таким образом, она способствует контролю за распространением пандемии", - заявил Сидни Клайнер, президент Бразильско-израильского благотворительного общества им. Альберта Эйнштейна.

На сегодняшний день, на анализ генетических образцов с использованием новой технологии уходит около трех дней, но ученые работают над уменьшением этого периода. Пока не известно, насколько он может быть сокращен, однако исследователи говорят о "значительных" сроках. Новый тест может появиться в диагностическом арсенале бразильских врачей уже в начале июня.

Больница имени Альберта Эйнштейна стала первой, кто столкнулся с COVID-19 в Бразилии в конце февраля. На протяжении долгого времени именно она считалась образцовой в лечении этого заболевания.

Фото: iStock
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Ситуация с коронавирусом в Бразилии остается достаточно сложной. По данным министерства здравоохранения на 21 мая, за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 18,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 1188 человек погибли. Всего на данный момент в Бразилии выявлено 310 тысяч случаев заражения COVID-19, из них около 126 тысяч выздоровели. Жертвами заболевания за весь период пандемии стали 20 тысяч бразильцев.

В стране критически не хватает медицинского оборудования для палат интенсивной терапии. В целом ряде регионов остро стоит проблема с аппаратами искусственной вентиляции легких. Однако самая тяжелая ситуация сложилась в наиболее бедных регионах Севера и Северо-востока Бразилии, где около двух десятков городов вынуждены были ввести жесткие карантинные меры, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения штатов.

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