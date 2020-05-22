В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.

"Боевики из состава 54-й бригады ВСУ утром 22 мая обстреляли Верхнеторецкое, разрушив два дома, повредив линию электропередачи и газопровод ", - отметили в ДНР. Ответным огнем были уничтожены несколько минометных огневых точек, погибло четверо нападавших.

Ранее украинские силовики один раз обстреляли поселок Новоласпа на юге ДНР.