В электронную трудовую книжку могут начать включать весь рабочий стаж

Включать весь трудовой стаж в электронную трудовую книжку предлагают в Минтруде. Ведомство разработало законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (имеется в распоряжении "Российской газеты"), который уже направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.

С 1 января 2020 года работодатели обязаны формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности каждого работника и предоставлять их для хранения в информационных ресурсах ПФР. Работнику же дано право выбрать форму ведения трудовой книжки - оставить традиционную бумажную или перейти полностью на электронную. Человек должен выразить свое решение в соответствующем заявлении.

Если человек решил полностью перейти на электронную книжку, то он получит бумажную на руки. И уже сам должен будет хранить ее дома. В этой книжке весь трудовой стаж. При устройстве на новое место работы он обязательно пригодится.

Но где гарантия, что человек по каким-то причинам не потеряет свою трудовую? Такой гарантии нет. Именно поэтому Минтруд и предлагает предоставить работнику возможность обратиться в подразделения Пенсионного фонда России с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы (профессиональной служебной деятельности ) до первого января 2020 года, содержащихся в бумажной трудовой книжке.

Это очень важное нововведение, отмечает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. "Поскольку размер пенсионного обеспечения зависит от корректности определения продолжительности трудового стажа, необходимо предусмотреть возможность для граждан, избравших форму учета его взаимоотношений с работодателями посредством электронной трудовой книжки, давать дополнительные сведения с учетом данных, которые отражались и в бумажном формате. В данном случае это позволит избежать ошибок и недоразумений. А в итоге более правильно рассчитать пенсию", - подчеркнул Сафонов.