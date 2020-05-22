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22.05.2020 07:06
Рубрика: В мире

В Китае открылся 13-й Национальный народный конгресс

Текст: Максим Макарычев
В Китае в пятницу утром открылся 13-й Национальный народный конгресс, высший законодательный орган КНР.
Фото: AFP/Leo RAMIREZ Фото: AFP/Leo RAMIREZ
Фото: AFP/Leo RAMIREZ

Законодатели, собравшиеся в Большом народном зале в Пекине, заявили о победе Китайской Народной Республики над коронавирусом, что в целом привело к возвращению страны к нормальной жизни. Большинство участников сессии сидели плечом к плечу и были в масках, кроме высшего руководства страны, включая председателя КНР Си Цзинпиня и премьер-министра Ле Кэцяня. Из-за пандемии коронавируса нынешняя сессия была перенесена на два месяца. Кроме того, она продлится неделю, а не две, как обычно.

Фото: Синьхуа
Китай активизировал усилия для восстановления экономики

На открытии китайский премьер-министр Ли Кэцян выступил с основным докладом, в котором были изложены экономические и социальные цели, стоящие перед страной на ближайший год. По его словам, Китай не будет устанавливать конкретные цели для экономического роста в 2020 году. Такое решение было принято из-за того, что КНР столкнется с некоторыми факторами, которые "трудно предсказать в развитии из-за большой неопределенности в отношении пандемии COVID-19 и мировой экономической и торговой среды". Отмечается, что отсутствие конкретной цели для экономического роста позволит китайскому правительству больше сосредоточиться на достижении стабильности и безопасности в КНР.

Ли Кэцян добавил, что коронавирус был "наиболее быстро распространяющимся, самым масштабным и сложным чрезвычайным случаем в области общественного здравоохранения, с которым Китай столкнулся с момента основания Народной Республики". КНР впервые в этом году выпустит специальные казначейские облигации на триллион юаней. Как отмечают аналитики, облигации местного правительства могут быть использованы в основном для финансирования инфраструктурных проектов, в то время как специальные казначейские облигации могут использоваться для поддержки фирм и регионов, пострадавших от вспышки коронавируса, для субсидий, стимулирующих потребление, или для усиления структуры капитала небольших банков.

По оценке экспертов, в 2020 году, учитывая ухудшение показателей экономического роста, вызванное пандемией, целевой ВВП КНР, вероятно, будет ниже, чем прошлогодние на 6,0-6,5 процента. Вторая по величине экономика в мире сократилась на 6,8% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В своем докладе китайский премьер также отметил, что фискальная политика КНР будет более активной, а денежно-кредитная - более гибкой. Ли Кэцян также добавил, что рост М2 - широкого показателя денежной массы - и общий объем социального финансирования в этом году будут значительно выше.

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