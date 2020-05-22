Новости

Пентагон разрешил набирать в армию переболевших COVID-19 людей 02:12
В Китае предложено отказаться от рукопожатий 01:35
В Сирии мирные жители погибли при взрыве бомбы в окрестностях Дейр-эз-Зора 01:17
В США скончался один из старейших сотрудников Белого дома 01:02
Экс-дипломат США объяснил выход из Договора по открытому небу 00:48
В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке 21.05.2020
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года 21.05.2020
В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ 21.05.2020
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний 21.05.2020
Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса 21.05.2020
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая 21.05.2020
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом 21.05.2020
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21.05.2020
АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами 21.05.2020
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ 21.05.2020
Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий 21.05.2020
Стратегическая подлодка "Князь Владимир" прошла испытания 21.05.2020
Трамп официально объявил о выходе США из Договора по открытому небу 21.05.2020
Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 21.05.2020
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 21.05.2020
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 21.05.2020
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 21.05.2020
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 21.05.2020
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 21.05.2020
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 21.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
22.05.2020 01:35
Рубрика: В мире

В Китае предложено отказаться от рукопожатий

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае на начавшейся ежегодной сессии Высшего собрания народных представителей (ВСНП) было предложено отказаться от западной традиции рукопожатий при приветствии ввиду требований соблюдать дистанцию между людьми из-за коронавируса. Вместо рукопожатия предлагается вернуться к традиционному китайскому приветствию, представляющему собой ряд поклонов. Об этом сообщает правительственное англоязычное китайское издание Global Times.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Китай призвал к созданию сообщества единого здравоохранения

С такой инициативой выступил делегат сессии ВСНП, глава Института Конфуция в провинции Шаньдун в восточном Китае Ян Чаоминг.

"Коронавирус распространяется по всему миру и может долгое время сосуществовать с человечеством. Мы считаем, что необходимо переосмыслить этикет приветствия и вернуться к простой и глубокой традиции кланяться друг другу со сложенными руками, чтобы ослабить общественные опасения на фоне эпидемия, а также продвигать наши культурные ценности. Поэтому мы должны отказаться от западного рукопожатия и использовать вместо этого традиционное китайское приветствие", - цитирует издание предложения Яна.

Ян также отмечает, что потовые железы на человеческих руках способны выделять большое количество пота, что способствует распространению инфекции, тогда как поклоны можно выполнять на удалении друг от друга.

В Пекине в ближайшие дни решат, как дальше жить Китаю

Ранее директор Национального института аллергий и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил изданию The Wall Street Journal, что коронавирус приведет к изменению некоторых ритуалов общения людей. "Не думаю, что мы будем и впредь здороваться за руку, и, если честно - это хорошо, потому что позволит в том числе сократить и число случаев гриппа", - отметил ученый.

Британский наследник престола принц Чарльз тем временем популяризует индийское приветствие "намастэ" со сложенными руками и поклоном. Возродить это традиционное для индийской культуры приветствие призвал и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля