В Китае разработали инструменты возрождения экономики после пандемии

22 мая на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР - премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал о задачах по поддержке бизнеса для восстановления экономики после пандемии коронавируса нового типа.

В нынешнем году центральные власти КНР решили не ставить конкретных плановых показателей роста национальной экономики. "Это объясняется, главным образом, тем, что из-за большой неопределенности в глобальной эпидемической и торгово-экономической ситуации появились некоторые непредсказуемые факторы на пути развития нашей страны", - пояснил глава китайского правительства.

В 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1 процента, превысив отметку в 99 триллионов юаней. Вместе с тем, из-за удара коронавирусной инфекции в первом квартале текущего года ВВП КНР сократился на 6,8 процента в годовом исчислении.

По прогнозу МВФ, по итогам 2020 года темпы роста экономики КНР достигнут 1,2 процента. Во Всемирном банке считают, что в лучшем случае рост китайского ВВП в нынешнем году составит 2,3 процента, в худшем - лишь 0,1 процента. Международные наблюдатели сходятся во мнении: по итогам года китайская экономика все-таки продемонстрирует рост, а не падение.

Глава китайского правительства выделил базовые направления постэпидемического восстановления экономики на ближайшую перспективу: "обеспечение занятости и базового уровня благосостояния населения, обеспечение деятельности рыночных субъектов, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, обеспечение стабильности цепочек производства и поставок".

Будет предпринят целый ряд инициатив финансовой поддержки экономического развития. Их суть в том, что государство готово поддержать бизнес даже в ущерб бюджетным показателям. Дефицит китайского бюджета в 2020 году увеличится на триллион юаней (около 143 миллиардов долларов). "В 2020 году доля бюджетного дефицита КНР планируется в размере около 3,6 процента от ВВП, общий объем дефицита увеличится на триллион юаней по сравнению с прошлым годом. Более того, будут выпущены специальные облигации на триллион юаней для финансирования борьбы с эпидемией. Эти два триллиона юаней будут полностью переданы в распоряжение местных бюджетов", - сообщил премьер.

По его словам, средства будут направлены на обеспечение занятости, поддержку сокращения налогов, снижения арендной платы и процентных ставок, расширения потребления и увеличения инвестиций. "Мы подчеркиваем социальную направленность этих средств и ни в коем случае не допустим их "распила" и нецелевого расходования", - заверил глава правительства.

Кроме того, страна увеличит в 2020 году квоту выпуска спецоблигаций госзайма для правительств на местах до 3,75 триллиона юаней (535 миллиардов долларов). Собранные средства в основном пойдут на инвестиции в основные фонды и развитие инфраструктуры.

Особое внимание уделено фискальной поддержке бизнеса. По словам главы правительства, Китай в 2020 году на 2,5 триллиона юаней снизит налоговую нагрузку на бизнес. "В 2020 году будет продолжаться снижение ставок НДС, размеров отчислений предприятий в пенсионные фонды, будут применяться и другие государственные меры, которые должны привести к сокращению налогов и сборов на общую сумму примерно в 500 миллиардов юаней", - сообщил Ли Кэцян. По его словам, благодаря новым мерам в общей сложности годовая налоговая нагрузка на предприятия будет снижена более, чем на 2,5 триллиона юаней.

Кроме того, решено с июля 2020-го до марта 2021 года продлить отсрочку по погашению кредитов и выплате процентов для средних, малых и микропредприятий. Более того, в нынешнем году темпы роста кредитования крупными коммерческими банками малых и микропредприятий должны превысить 40 процентов.

Одним из важнейших решений правительства в поддержку бизнеса наблюдатели назвали определение курса на снижение арендной платы для предприятий, которые вынуждены были платить за съем площадей даже во время многомесячного простоя из-за пандемии COVID-19. "Нужно полностью отменить или уменьшить плату за аренду зданий и построек, находящихся в государственной собственности, предложить другим категориям собственников согласиться на отмену или уменьшение арендной платы или отсрочку по уплате, разработав соответствующие меры поддержки", - подчеркнул глава китайского правительства.

По плану властей, все эти меры приведут к восстановлению экономической активности. Уже сейчас китайская экономика демонстрирует позитивные сигналы возрождения. Так, в апреле впервые с начала года промышленное производство в стране показало рост на 3,9 процента. В целом, благодаря восстановлению экономической активности Китай намерен в нынешнем году создать более 9 миллионов новых рабочих мест. По словам Ли Кэцяна, уровень безработицы по стране в нынешнем году будет удерживаться на уровне 6 процентов".

Официальный Пекин уверен, что обеспечение экономического роста позволит выполнить ранее поставленную задачу полного искоренения нищеты в КНР в 2020 году. "Все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, будет полностью выведено из бедствующего состояния, и "ярлык бедности" будет снят со всех слаборазвитых уездов", - заверил премьер Госсовета КНР. В нынешнем году стране потребуется вывести из-за черты абсолютной бедности 5,5 миллиона человек. Задача вполне достижимая, уверены эксперты, напоминая, что в 2019 году в КНР от нищеты избавились вдвое больше - 11 миллионов человек.

В КНР финансовый порог абсолютной бедности - это располагаемый годовой доход в 3400 юаней и ниже, т.е. чуть меньше одного доллара в день. Однако есть и нефинансовые показатели. Это так называемые "две заботы" и "три безопасности". Под первыми предполагается обеспечение человека едой и одеждой, под вторыми - обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем. Недавно к этим критериям добавили доступ к чистой питьевой воде. Только при удовлетворении всех этих требований в КНР человек может считаться выведенным из нищеты. Де-факто ежегодный доход выведенного из нищеты гражданина должен составлять не от 3400, а от 6000 юаней в год и больше.

Анализируя доклад главы китайского правительства, эксперты отмечают, что Китай способен стать оплотом стабильности для мировой экономики, которая все больше страдает от продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. Опыт Китая в экономическом возрождении после COVID-19 интересует весь мир. В частности, его пристально изучают в Москве, заявил днем ранее посол России в КНР Андрей Денисов. "Меры по ликвидации экономических последствий пандемии в Китае поражают своим масштабом. Важно, что помощь оказывается адресно - например, малому и среднему бизнесу, туристическому сектору. Мы внимательно следим за мерами КНР для стимулирования экономики и сообщаем о них в Москву", - отметил дипломат.