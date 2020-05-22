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22.05.2020 21:08
Рубрика: В мире

В Португалии заявили о готовности принять первых туристов

Текст: Владимир Шилов

Португалия готова принять первых туристов уже в следующем месяце, считает министр иностранных дел республики Аугусто Сантуш Силва. Его слова приводит Reuters.

Фото: AP
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"Туристы являются желанными гостями в Португалии", - сказал Сантуш Силва, пояснив, что для тех, кто решится прилетит в страну, не предполагается вводить специального режима самоизоляции. По его словам, в аэропортах будет проводиться медицинский досмотр пассажиров с применением технических средств дистанционной термометрии тела.

"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность вновь принимать гостей из-за рубежа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, на первых порах насладиться солнцем на местных пляжах удастся не всем. Приехать в Португалию смогут лишь жители относительно благополучных в плане распространения коронавируса стран Евросоюза.

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