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22.05.2020 09:22
Рубрика: Экономика

В Ростуризме объяснили необходимость переноса туров

Текст: Евгений Гайва
Возможность перенести на более поздний срок туры, несостоявшиеся из-за пандемии, позволит туроператорам выполнить свои обязательства.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Об этом заявили в Ростуризме, комментируя принятый Госдумой 21 мая во втором чтении законопроект о мерах по обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Единовременные требования о выплатах туристам компенсаций приведут к банкротствам туркомпаний, отметили в Ростуризме.

"На данный момент люди физически не могут поехать в запланированные туры, потому что мировой туризм остановлен, а сроки запуска туристических направлений не определены. Предоплаты, которые внесли туристы по акциям раннего бронирования, по большей части уже распределены по цепочке контрагентов (гостиниц и авиакомпаний), поэтому в большинстве случаев вернуть деньги обратно туристам невозможно", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в Ростуризме, по законопроекту правительство России может установить срок, в течение которого туроператоры должны будут выполнить свои обязательства перед клиентами. "Если законопроект вступит в силу, это позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма, и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами в части организации отдыха", - отметили в Ростуризме.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Госдума 21 мая приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Законопроект, в том числе предполагает, что условия исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года, сможет устанавливать правительство России на 2020-2021 годы. То есть могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия возврата туристам денег, уплаченных за турпродукт. Также может быть установлена возможность предоставления равнозначного турпродукта, но в иные сроки.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Законопроекты и комментарии Пандемия коронавируса COVID-19 Развитие туризма в России

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