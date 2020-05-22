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22.05.2020 16:52
Рубрика: Общество

В РПЦ заявили о сложном материальном положении из-за COVID-19

Текст: Владимир Емельяненко

В Русской православной церкви заявили о сложном материальном положении из-за пандемии COVID-19. Режим самоизоляции и ограничения, введенные для противостояния инфекции, негативно отразились на финансовом положении РПЦ. Об этом заявил на онлайн-слушаниях в Общественной палате глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Он отдельно пояснил, что церковь живет за счет пожертвований прихожан, а из-за введенных карантинных мер прихожане не посещают храмы. "Людей нет - нет пожертвований", - сказал Владимир Легойда.

Он выступил с важной инициативой - в РПЦ поддерживают желание части прихожан финансово помогать священникам. "Во многих храмах прихожане сами предлагают священникам, чтобы они назвали номер своей или приходской банковской карты. Они перечисляют средства, чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански", - сказал Владимир Легойда "Интерфаксу".

В епархиях также знают о сложном материальном положении отдельных церквей и думают о том, как поддерживать приходы. "Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований, - заметил Легойда. - Поэтому церковь находится в непростой ситуации".

Справка "РГ"

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви. Затем этот режим был продлен до 1 июня.

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