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Рубрика: В мире

В Сирии мирные жители погибли при взрыве бомбы в окрестностях Дейр-эз-Зора

Террористы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") совершили очередную вылазку в окрестностях провинциального центра Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Они устроили взрыв на рыночной площади в Эль-Бусейре.

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В результате погибли и были ранены мирные жители. Об этом сообщает агентство SANA, отмечая, что точное число пострадавших сейчас уточняется. По данным полиции, взрывчатка была установлена на одном из мотоциклов.

Газета Al-Watan отмечает, что банды ДАИШ стали все чаще проникать в населенные пункты провинции из Сирийской пустыни. Боевики атакуют поселки по ночам, отбирая у жителей продукты, деньги, домашний скот. Нередко они берут заложников, чтобы потом потребовать выкуп, пишет ТАСС.

Террористы также устраивают засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны. В середине апреля банда ДАИШ атаковала армейский патруль. Тогда в бою погибли не менее сирийских 10 солдат. Сейчас правительственные силы готовятся к операции по зачистке окрестностей Дейр-эз-Зора. С этой целью на северо-восток страны перебрасываются армейские подкрепления.

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