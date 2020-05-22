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В старых смартфонах Xiaomi нашли скрытую возможность

Текст:   Антон Благовещенский
22.05.2020,  
14:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Выпущенные в 2018 году смартфоны Xiaomi Mi 8 и Pocophone F1 обладают возможностью, на которую многие пользователи раньше не обращали внимания. Речь идет о "рентгеновском зрении" - недокументированной функции, которую ранее обнаружили в смартфонах OnePlus 8 Pro, пишет Gizmochina.

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О способности камеры этих устройств "видеть сквозь предметы" стало известно ранее в этом месяце. Просвечивать пластик (и одежду можно), применяя фотохромный фильтр в фирменном приложении камеры. Вот как это выглядит.

Правда, в случае с девайсами Xiaomi пользователю необходимо использовать стороннее приложение под названием "IR camera - Poco F1/Mi8". Оно до сих пор доступно в Google Play. А вот разработчики из OnePlus решили, что фирменную камеру смартфонов от такой возможности лучше избавить, поэтому "рентген" в следующей версии прошивки будет деактивирован.

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