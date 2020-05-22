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22.05.2020 18:58
Рубрика: Общество

Вакцина от COVID-19 может появиться в июле

Текст: Елена Манукиян
О результатах испытания вакцины против COVID-19 станет известно в июле, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений". Он пояснил, что испытания на добровольцах уже проведены, но нужно выждать время.
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Обычно об иммуногенности вакцины судят через сорок пять дней, первые результаты узнаем в начале июля, тогда станет известно, верную или неверную стратегию выбрали ученые", - сказал он.

Горелов также подчеркнул, что испытания вакцины - длительные процесс и что перед добровольцами его проводили на разных видах животных. Также, по его словам, сегодня существует уже несколько методик для лечения коронавируса, тогда как в начале пандемии лекарств не было.

"Мы столкнулись с тем, что известных лекарств для лечения коронавируса нет. И врачи шагали как по минному полю. В результате разработали методики с пока что самым нижним порогом доказательности. Главное было - спасать людей", - заключил ученый.

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