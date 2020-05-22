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22.05.2020 13:51
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 44 процента россиян одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы

Текст: Владимир Емельяненко

Почти половина россиян - 44 процента - выступили за амнистию к юбилею Победы, а 59 процентов позитивно воспринимают саму идею амнистии к 75-летию Великой Победы. Таков итог майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 39 процентов опрошенных сообщили о том, что "скорее одобряют, чем против идеи амнистии", но против выхода на свободу заключенных по "тяжелым статьям". 11 процентов без оговорок поддержали идею амнистии. 25 процентов признали, что в разной степени и по разным причинам они против освобождения осужденных из тюрем.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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За амнистию чаще высказывались мужчины - 58 процентов, чем женщины - 43 процента. Однако самыми горячими приверженцами проведения амнистии выступают молодые люди в возрасте 18 - 24 лет - 63 процента. Самыми жестко настроенными против проведения амнистии оказались пожилые люди старше 60 лет - 44 процента. А в принципе идея амнистии в честь юбилея Победы наиболее популярна среди россиян в возрасте 45-59 лет - 52 процента, менее всего приветствуема у молодежи от 25 до 35 лет - 24 процента.

67 процентов участников опроса за проведение амнистии по статьям за экономические преступления небольшой тяжести. 46 процентов - за освобождение фигурантов экономических дел средней тяжести. 44 процента допускают амнистию по делам о преступлениях небольшой тяжести, несущих угрозу безопасности человека, 24 процента считают возможной распространить эту меру на аналогичные преступления средней тяжести.

Среди тех, кто поддерживает амнистию, 24 процента сказали, что считают ее допустимой, если преступление нетяжкое. 17 процентов согласны с тезисом - "у каждого должен быть второй шанс". 16 процентов идею амнистии оправдывают распространенностью судебных ошибок и осуждением невиновных. 14% поддержали амнистию для тех, кто "осознал и исправился". 7 процентов опрошенных объяснили свою позицию "за" амнистию тем, что амнистия - это гуманно. Еще 7 процентов - "бывают разные ситуации, а юбилей Победы - это большой праздник, когда гуманность - шанс для осужденных".

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ 75 лет Великой Победы Все об амнистии

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