Всемирный банк выделил Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19

Проект финансовой помощи, по данным БЕЛТА, предусматривает обеспечение системы здравоохранения аппаратами ИВЛ, обезболивающими и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, средства будут направлены на мероприятия по повышению нформированности населения страны о мерах социального дистанцирования и гигиене.

Лаборатории системы здравоохранения и службы эпидемиологического контроля, уточняет агентство, получат также помощь для раннего выявления, подтверждения и регистрации случаев заболевания вирусной инфекцией. Во время реализации проекта в республике будет приобретено оборудование для выявления COVID-19, включая тест-системы, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты. Предполагается и финансовое содействие в покупке современных машин скорой помощи.

"Этот проект дополняет долгосрочную поддержку, оказываемую мировым финансовым институтом по укреплению системы здравоохранения республики, включая действующий проект "Модернизация системы здравоохранения РБ" и возможный будущий проект по оптимизации сети больниц и обеспечению долговременного ухода, в отношении которого поступил запрос о финансировании от правительства Беларуси", - добавили в представительстве ВБ.

В пятницу новостные порталы сообщили также, что депутаты столичного горсовета внесли изменения в инвестиционную программу Минска на текущий год. Согласно этому документу, 4,5 млн белорусских рублей будет направлено на реконструкцию помещений в больницах и поликлиниках для установки новых компьютерных томографов, в которых нуждаются медики в связи с пандемией коронавируса.

Кстати, по источникам в Минздраве республики, на 22 мая в стране зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 12 833 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов.