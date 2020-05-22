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22.05.2020 11:39
Рубрика: Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля

Текст: Мария Агранович
В этом году выпускники вузов отметят окончание учебы и получение дипломов в непривычном формате. В условиях пандемии решено провести праздник онлайн по всей России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Ориентировочно Всероссийский выпускной состоится онлайн 4 июля, - сказал в эфире передачи "Диалог" на канале Россия 24 министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Мы придумали такой формат из-за ситуации с коронавирусом, но, с другой стороны, онлайн стирает границы. Будут объединяющие всех мероприятия, и мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили самые успешные люди страны.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Также министр отметил, что будут организованы и локальные площадки празднования: здесь значение имеют и разные часовые пояса, и особенности эпидемиологической ситуации, да и просто ритм жизни каждого города.

- В каждом регионе будут свои уникальные мероприятия. Но атмосфера праздника, солидарности и поддержки со стороны страны тех, кто заканчивает университеты, - это то, чего ждут сегодня наши выпускники, - уточнил Фальков. - Конечно, идеальный вариант, - собраться всем вместе в прежнем формате, и мы все для этого сделаем - позже. Но сама идея того, что выпускной пройдет в один день по всей стране - эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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