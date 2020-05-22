Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.

Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученных во время вскрытия от семи пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Образцы сравнили с материалами умерших от острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе.

И COVID-19, и грипп относятся к одной и той же категории вирусов, способных поражать дыхательные пути. В ходе сравнения материалов пациентов были зафиксированы как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались от COVID-19.

Так, в образцах легочной ткани некоторых умерших от COVID-19 были обнаружены признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний. Это объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.

- Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом, - отметили исследователи.