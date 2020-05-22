Новости

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,2 километра 08:39
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России 08:28
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19 08:20
Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России 08:12
На камчатской станции скорой помощи произошла вспышка COVID-19 08:01
Военных, организовавших побег Карлоса Гона, арестовали 08:01
Еще 2,4 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице 07:29
В Хабаровском крае выплаты получат все бригады скорой помощи 07:27
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 07:13
Вильфанд: Снег в третьей декаде мая в Центральной России бывает раз в 30 лет 06:42
В Приамурье медика через суд заставили лечиться от COVID-19 06:29
В Одессе обрушился второй за неделю жилой дом 06:24
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля 06:06
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска 05:28
В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки 05:09
В электронную трудовую книжку могут начать включать весь рабочий стаж 05:00
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова 04:59
Семья Джамаля Хашкаджи простила виновных в убийстве журналиста 04:22
В Приморье "спасли" экипаж аварийной субмарины 04:17
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина 03:49
О'Брайен: США не планируют выходить из СНВ-3 03:48
Власти Рио-де-Жанейро объявили о грядущей отмене карантина 03:20
Трамп распорядился приспустить флаги в США в память о жертвах COVID-19 02:42
Пентагон разрешил набирать в армию переболевших COVID-19 людей 02:12
В Китае предложено отказаться от рукопожатий 01:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
22.05.2020 08:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.

Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученных во время вскрытия от семи пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом

Образцы сравнили с материалами умерших от острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе.

И COVID-19, и грипп относятся к одной и той же категории вирусов, способных поражать дыхательные пути. В ходе сравнения материалов пациентов были зафиксированы как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались от COVID-19.

Так, в образцах легочной ткани некоторых умерших от COVID-19 были обнаружены признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний. Это объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.

- Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом, - отметили исследователи.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ