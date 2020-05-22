Вышел фильм про историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки

В релизе видеосервиса рассказано, что в фильме впервые заговорили прежде молчавшие жертвы Соколова - его бывшие студентки и подруги. В частности, Екатерина Иванова, которую 10 лет назад Соколов жестоко избил. Тогда Екатерина написала заявление, но делу не дали ход.

Команде, работавшей над фильмом, удалось собрать свидетельства и факты из прошлой жизни Соколова. Кроме того, в фильме впервые заговорили и родные Анастасии - мать, отец и брат. Вот, например, отрывок из слов, сказанных в фильме Екатериной Ивановой:

"У него абсолютно съезжала крыша, когда он надевал мундир а-ля наполеоновского генерала. Если он выбирает какого-то человека, он его не отпускает. У него появляется жертва, он постепенно ее сначала захватывает, а потом съедает. Он пытался контролировать: где ты, с кем ты, почему ты не дома. Он не хотел, чтобы я общалась со своими подругами, потому что считал, что они на меня плохо влияют.

За время отношений с ним я не только забросила своих друзей и разрушила отношения со своей семьей, я практически отказалась от всех своих увлечений".

Фильм "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона" вышел в рамках документального цикла "Прирожденные убийцы". Этот нон-фикшн цикл расскажет о самых громких российских преступлениях, в которых до сих пор не все обстоятельства понятны до конца.

"На мировых онлайн-платформах этот жанр называют true crime. Но я попросил создателей фильма сфокусироваться на голосе самих жертв. Их правда, их боль, их честь - и еще многое, на что было наплевать тем, кто уговаривал этих девушек молчать, терпеть, не выносить сор из избы. Это фильм о банальности зла, о чудовищном равнодушии к насилию" - говорит продюсер и руководитель проекта "Ежедневный Premier" Николай Картозия.

Справка "РГ"

"Ежедневный Premier" - это документальные фильмы, ток-шоу, реалити и проекты в жанре нон-фикшн, которые производятся специально для сервиса Premier.

Уже был выпущен ряд проектов, о которых писала "РГ": документальный фильм про Децла "С закрытыми окнами", шоу "Хейт-ток", в котором известные люди отвечали на вопросы хейтеров, серию интервью "Хочу сибаса" и "Трипы" - журналистские расследования с погружением. Недавно "Ежедневный Premier" выпустил исповеди Гуфа и Максима Фадеева.