Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику

Аналитики, в частности, с тревогой следят и за ситуацией в туристическом бизнесе. В случае отрицательной динамики, допускает Всемирная туристическая ассоциация, возможно падение туризма до 78 процентов в текущем году, что может привести к снижению до одного трлн долларов экспортной выручки национальных экономик. А по данным ВТО, в 2020 году объем мировой торговли может сократиться на треть, прямые иностранные инвестиции - на 40 процентов.

Организаторы экспертной дискуссии подчеркивают, что "страны Содружества сильно зависят друг от друга, имеют тесные кооперационные, инвестиционные и миграционные связи. Следовательно, только совместно они могут успешно решать возникающие беспрецедентные трудности". А для этого, считают они, необходимо шире использовать имеющиеся возможности, мониторинг и обмен оперативной информацией по эпидемиологической ситуации, оказывать взаимное консультативное и практическое содействие в борьбе с COVID-19.

В видеодиалоге 26 мая примут участие представители Ташкентского университета востоковедения, Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, эксперты Санкт-Петербургского и Белорусского университетов, Бакинского и Молдавского вузов, Ереванского университета, Казахского университета им. Аль-Фараби, Таджикского и Ошского вузов.

Дискуссия специалистов, констатируют ее участники, на которых ссылается БЕЛТА, будет актуальной и с точки зрения выбранной проблемы, и с позиции формата проведения, а также состава участников из девяти стран СНГ, представляющих ведущие вузы своих стран.