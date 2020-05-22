У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi выпустила большой телевизор. Он стоит как дешевый смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
22.05.2020,  
16:35
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi объявила о выпуске нового телевизора с диагональю 43 дюйма с тонкими рамками и неожиданно низкой ценой. В Китае модель Mi TV E43K будут продавать по цене 1099 юаней, или около 11 тысяч рублей.

Как пишет Gizmochina, в этой линейке уже присутствуют анонсированные ранее модели E43X, E43C и E43A. Новинка отличается от них отсутствием модуля Bluetooth - управлять телевизором нужно через обычный пульт с инфракрасным передатчиком.

Единственное, что может смутить пользователей - сравнительно низкое разрешение FullHD. Новый Mi TV оснащен одним гигабайтом оперативной памяти и восемью гигабайтами постоянной, а также подключается к сетям Wi-Fi, может использоваться в качестве беспроводного экрана для проектора, играет роль монитора для игровых консолей, компьютеров и другого оборудования, поддерживает декодирование DTS и систему PatchWall, которая обеспечивает доступ к большой базе контента и рекомендациям.

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России

Что касается цены, то за 11 тысяч рублей можно приобрести актуальный смартфон бюджетной ценовой категории - например, Huawei P40 Lite, Realme C3 и ряд других моделей.

телевидение
Фото: Steam
Опубликовано видео геймплея отмененной игры Half-Life 2: Episode 4 16:21
Как интернет и телевидение изменятся после карантина 28.04.2020
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров 23.04.2020
Xiaomi
Фото: Epic Games Store
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI 21.05.2020
Назван самый мощный Android-смартфон. В России за него просят 46 тысяч рублей 19.05.2020
"Неубиваемые" умные часы Xiaomi пришли в Россию. Цена 14.05.2020
электроника
Фото: Скриншот YouTube
"Пока все остальные ждут ремейков": Вышел трейлер новой части Serious Sam 20.05.2020
Мобильные процессоры Intel перешагнули частоту в 5 ГГц 02.04.2020
В США придумали деревянный процессор 28.05.2015