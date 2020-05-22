Xiaomi выпустила большой телевизор. Он стоит как дешевый смартфон

Компания Xiaomi объявила о выпуске нового телевизора с диагональю 43 дюйма с тонкими рамками и неожиданно низкой ценой. В Китае модель Mi TV E43K будут продавать по цене 1099 юаней, или около 11 тысяч рублей.

Как пишет Gizmochina, в этой линейке уже присутствуют анонсированные ранее модели E43X, E43C и E43A. Новинка отличается от них отсутствием модуля Bluetooth - управлять телевизором нужно через обычный пульт с инфракрасным передатчиком.

Единственное, что может смутить пользователей - сравнительно низкое разрешение FullHD. Новый Mi TV оснащен одним гигабайтом оперативной памяти и восемью гигабайтами постоянной, а также подключается к сетям Wi-Fi, может использоваться в качестве беспроводного экрана для проектора, играет роль монитора для игровых консолей, компьютеров и другого оборудования, поддерживает декодирование DTS и систему PatchWall, которая обеспечивает доступ к большой базе контента и рекомендациям.

Что касается цены, то за 11 тысяч рублей можно приобрести актуальный смартфон бюджетной ценовой категории - например, Huawei P40 Lite, Realme C3 и ряд других моделей.