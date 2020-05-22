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YouTube рассказал, какие видео теперь нельзя загружать на сайт

Текст:   Антон Благовещенский
22.05.2020,  
17:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На фоне мировой пандемии коронавируса сервис YouTube опубликовал сообщение о том, что на сайте запрещена публикация контента, связаного с COVID-19 и способного нанести серьезный ущерб здоровью.

Например, нельзя публиковать ролики, где сообщаются ложные сведения о новой инфекции, противоречащие официальным источникам, в том числе Всемирной организации здравоохранения. Также запрещены видео, содержащие "ложные сведения о лечении", "ложные сведения о профилактике", "ложные сведения о диагностике" и так далее.

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В качестве примеров недопустимого контента приводятся материалы, в которых говорится о существовании эффективной вакцины (она еще не создана), призывы лечиться народными средствами (это может быть опасно), ролики, где сообщается о связи коронавируса и сетей 5G (этой связи не существует) и так далее.

Эти и подобные им видео будут удаляться с уведомлением владельца канала. После трех уведомлений канал блокируется.

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