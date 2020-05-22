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22.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди новых случаев - 42,20% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 2988
  • 2. Московская область - 824
  • 3. Санкт-Петербург - 389
  • 4. Нижегородская область - 202
  • 5. Красноярский край - 150
  • 6. Ростовская область - 138
  • 7. Свердловская область - 135
  • 8. Калужская область - 127
  • 9. Пензенская область - 110
  • 10. Республика Дагестан - 109
  • 11. Брянская область - 105
  • 12. Ярославская область - 103
  • 13. Рязанская область - 94
  • 14. Краснодарский край - 92
  • 15. Тульская область - 91
  • 16. Республика Башкортостан - 90
  • 17. Чувашская Республика - 90
  • 18. Волгоградская область - 89
  • 19. Ямало-Ненецкий АО - 87
  • 20. Саратовская область - 84
  • 21. Тамбовская область - 83
  • 22. Иркутская область - 83
  • 23. Белгородская область - 82
  • 24. Курская область - 81
  • 25. Челябинская область - 80
  • 26. Ханты-Мансийский АО - 80
  • 27. Республика Саха (Якутия) - 80
  • 28. Республика Тыва - 79
  • 29. Новосибирская область - 79
  • 30. Владимирская область - 77
  • 31. Республика Татарстан - 75
  • 32. Самарская область - 74
  • 33. Алтайский край - 74
  • 34. Омская область - 74
  • 35. Кабардино-Балкарская Республика - 71
  • 36. Кировская область - 70
  • 37. Ульяновская область - 70
  • 38. Республика Северная Осетия - 69
  • 39. Хабаровский край - 65
  • 40. Липецкая область - 64
  • 41. Воронежская область - 55
  • 42. Ленинградская область - 54
  • 43. Смоленская область - 53
  • 44. Мурманская область - 53
  • 45. Ставропольский край - 53
  • 46. Тюменская область - 53
  • 47. Пермский край - 51
  • 48. Ивановская область - 48
  • 49. Республика Бурятия - 48
  • 50. Приморский край - 47
  • 51. Астраханская область - 45
  • 52. Оренбургская область - 45
  • 53. Республика Ингушетия - 44
  • 54. Калининградская область - 41
  • 55. Тверская область - 39
  • 56. Забайкальский край - 38
  • 57. Республика Марий Эл - 37
  • 58. Республика Мордовия - 36
  • 59. Республика Коми - 35
  • 60. Вологодская область - 34
  • 61. Республика Калмыкия - 34
  • 62. Орловская область - 32
  • 63. Архангельская область - 30
  • 64. Республика Адыгея - 30
  • 65. Республика Хакасия - 23
  • 66. Амурская область - 23
  • 67. Новгородская область - 22
  • 68. Томская область - 21
  • 69. Чеченская Республика - 20
  • 70. Псковская область - 19
  • 71. Курганская область - 19
  • 72. Камчатский край - 18
  • 73. Республика Крым - 15
  • 74. Удмуртская Республика - 14
  • 75. Костромская область - 13
  • 76. Кемеровская область - 12
  • 77. Карачаево-Черкесская Республика - 11
  • 78. Республика Карелия - 8
  • 79. Республика Алтай - 4
  • 80. Сахалинская область - 4
  • 81. Магаданская область - 3
  • 82. Ненецкий автономный округ - 1
  • 83. Еврейская АО - 1
  • 84. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 150 человек:
  1. Костромская область - 1
  2. Курская область - 1
  3. Московская область - 13
  4. Тверская область - 3
  5. Москва - 73
  6. Калининградская область - 3
  7. Санкт-Петербург - 3
  8. Республика Калмыкия - 1
  9. Республика Крым - 1
  10. Астраханская область - 1
  11. Ростовская область - 1
  12. Республика Дагестан - 24
  13. Республика Ингушетия - 2
  14. Ставропольский край - 2
  15. Республика Мордовия - 2
  16. Нижегородская область - 4
  17. Самарская область - 1
  18. Саратовская область - 1
  19. Свердловская область - 2
  20. Ханты-Мансийский АО - 1
  21. Красноярский край - 3
  22. Иркутская область - 2
  23. Новосибирская область - 2
  24. Забайкальский край - 3

Умерли за весь период пандемии 3 249 человек.

За последние сутки выписано 7 144 выздоровевших:
  1. Белгородская область - 56
  2. Брянская область - 78
  3. Владимирская область - 7
  4. Воронежская область - 81
  5. Ивановская область - 34
  6. Калужская область - 53
  7. Костромская область - 10
  8. Курская область - 66
  9. Липецкая область - 61
  10. Московская область - 418
  11. Орловская область - 63
  12. Рязанская область - 23
  13. Смоленская область - 55
  14. Тамбовская область - 79
  15. Тверская область - 23
  16. Тульская область - 78
  17. Ярославская область - 24
  18. Москва - 2900
  19. Республика Карелия - 5
  20. Республика Коми - 29
  21. Архангельская область - 34
  22. Вологодская область - 9
  23. Калининградская область - 6
  24. Ленинградская область - 53
  25. Мурманская область - 99
  26. Новгородская область - 12
  27. Псковская область - 11
  28. Санкт-Петербург - 198
  29. Республика Адыгея - 16
  30. Республика Калмыкия - 39
  31. Республика Крым - 4
  32. Краснодарский край - 120
  33. Астраханская область - 57
  34. Волгоградская область - 14
  35. Ростовская область - 40
  36. Республика Дагестан - 393
  37. Республика Ингушетия - 53
  38. Кабардино-Балкарская Республика - 12
  39. Карачаево-Черкесская Республика - 12
  40. Республика Северная Осетия - Алания - 166
  41. Чеченская Республика - 8
  42. Ставропольский край - 52
  43. Республика Башкортостан - 29
  44. Республика Марий Эл - 34
  45. Республика Мордовия - 15
  46. Республика Татарстан - 246
  47. Удмуртская Республика - 11
  48. Республика Чувашия - 30
  49. Пермский край - 58
  50. Кировская область - 25
  51. Нижегородская область - 250
  52. Оренбургская область - 62
  53. Пензенская область - 74
  54. Самарская область - 54
  55. Саратовская область - 71
  56. Ульяновская область - 33
  57. Курганская область - 2
  58. Свердловская область - 87
  59. Тюменская область - 19
  60. Ханты-Мансийский АО - 18
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ - 74
  62. Челябинская область - 31
  63. Республика Алтай - 4
  64. Республика Тыва - 6
  65. Республика Хакасия - 28
  66. Алтайский край - 18
  67. Красноярский край - 25
  68. Иркутская область - 11
  69. Кемеровская область - 1
  70. Новосибирская область - 53
  71. Омская область - 11
  72. Томская область - 10
  73. Республика Бурятия - 38
  74. Республика Саха (Якутия) - 47
  75. Забайкальский край - 40
  76. Камчатский край - 6
  77. Приморский край - 37
  78. Амурская область - 9
  79. Магаданская область - 3
  80. Хабаровский край - 14
  81. Сахалинская область - 2
  82. Еврейская автономная область - 7

За весь период выздоровели 99 825 человек.

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