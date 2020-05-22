За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди новых случаев - 42,20% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 2988
- 2. Московская область - 824
- 3. Санкт-Петербург - 389
- 4. Нижегородская область - 202
- 5. Красноярский край - 150
- 6. Ростовская область - 138
- 7. Свердловская область - 135
- 8. Калужская область - 127
- 9. Пензенская область - 110
- 10. Республика Дагестан - 109
- 11. Брянская область - 105
- 12. Ярославская область - 103
- 13. Рязанская область - 94
- 14. Краснодарский край - 92
- 15. Тульская область - 91
- 16. Республика Башкортостан - 90
- 17. Чувашская Республика - 90
- 18. Волгоградская область - 89
- 19. Ямало-Ненецкий АО - 87
- 20. Саратовская область - 84
- 21. Тамбовская область - 83
- 22. Иркутская область - 83
- 23. Белгородская область - 82
- 24. Курская область - 81
- 25. Челябинская область - 80
- 26. Ханты-Мансийский АО - 80
- 27. Республика Саха (Якутия) - 80
- 28. Республика Тыва - 79
- 29. Новосибирская область - 79
- 30. Владимирская область - 77
- 31. Республика Татарстан - 75
- 32. Самарская область - 74
- 33. Алтайский край - 74
- 34. Омская область - 74
- 35. Кабардино-Балкарская Республика - 71
- 36. Кировская область - 70
- 37. Ульяновская область - 70
- 38. Республика Северная Осетия - 69
- 39. Хабаровский край - 65
- 40. Липецкая область - 64
- 41. Воронежская область - 55
- 42. Ленинградская область - 54
- 43. Смоленская область - 53
- 44. Мурманская область - 53
- 45. Ставропольский край - 53
- 46. Тюменская область - 53
- 47. Пермский край - 51
- 48. Ивановская область - 48
- 49. Республика Бурятия - 48
- 50. Приморский край - 47
- 51. Астраханская область - 45
- 52. Оренбургская область - 45
- 53. Республика Ингушетия - 44
- 54. Калининградская область - 41
- 55. Тверская область - 39
- 56. Забайкальский край - 38
- 57. Республика Марий Эл - 37
- 58. Республика Мордовия - 36
- 59. Республика Коми - 35
- 60. Вологодская область - 34
- 61. Республика Калмыкия - 34
- 62. Орловская область - 32
- 63. Архангельская область - 30
- 64. Республика Адыгея - 30
- 65. Республика Хакасия - 23
- 66. Амурская область - 23
- 67. Новгородская область - 22
- 68. Томская область - 21
- 69. Чеченская Республика - 20
- 70. Псковская область - 19
- 71. Курганская область - 19
- 72. Камчатский край - 18
- 73. Республика Крым - 15
- 74. Удмуртская Республика - 14
- 75. Костромская область - 13
- 76. Кемеровская область - 12
- 77. Карачаево-Черкесская Республика - 11
- 78. Республика Карелия - 8
- 79. Республика Алтай - 4
- 80. Сахалинская область - 4
- 81. Магаданская область - 3
- 82. Ненецкий автономный округ - 1
- 83. Еврейская АО - 1
- 84. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 150 человек:
- Костромская область - 1
- Курская область - 1
- Московская область - 13
- Тверская область - 3
- Москва - 73
- Калининградская область - 3
- Санкт-Петербург - 3
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Крым - 1
- Астраханская область - 1
- Ростовская область - 1
- Республика Дагестан - 24
- Республика Ингушетия - 2
- Ставропольский край - 2
- Республика Мордовия - 2
- Нижегородская область - 4
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 1
- Свердловская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Красноярский край - 3
- Иркутская область - 2
- Новосибирская область - 2
- Забайкальский край - 3
Умерли за весь период пандемии 3 249 человек.
За последние сутки выписано 7 144 выздоровевших:
- Белгородская область - 56
- Брянская область - 78
- Владимирская область - 7
- Воронежская область - 81
- Ивановская область - 34
- Калужская область - 53
- Костромская область - 10
- Курская область - 66
- Липецкая область - 61
- Московская область - 418
- Орловская область - 63
- Рязанская область - 23
- Смоленская область - 55
- Тамбовская область - 79
- Тверская область - 23
- Тульская область - 78
- Ярославская область - 24
- Москва - 2900
- Республика Карелия - 5
- Республика Коми - 29
- Архангельская область - 34
- Вологодская область - 9
- Калининградская область - 6
- Ленинградская область - 53
- Мурманская область - 99
- Новгородская область - 12
- Псковская область - 11
- Санкт-Петербург - 198
- Республика Адыгея - 16
- Республика Калмыкия - 39
- Республика Крым - 4
- Краснодарский край - 120
- Астраханская область - 57
- Волгоградская область - 14
- Ростовская область - 40
- Республика Дагестан - 393
- Республика Ингушетия - 53
- Кабардино-Балкарская Республика - 12
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Республика Северная Осетия - Алания - 166
- Чеченская Республика - 8
- Ставропольский край - 52
- Республика Башкортостан - 29
- Республика Марий Эл - 34
- Республика Мордовия - 15
- Республика Татарстан - 246
- Удмуртская Республика - 11
- Республика Чувашия - 30
- Пермский край - 58
- Кировская область - 25
- Нижегородская область - 250
- Оренбургская область - 62
- Пензенская область - 74
- Самарская область - 54
- Саратовская область - 71
- Ульяновская область - 33
- Курганская область - 2
- Свердловская область - 87
- Тюменская область - 19
- Ханты-Мансийский АО - 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 74
- Челябинская область - 31
- Республика Алтай - 4
- Республика Тыва - 6
- Республика Хакасия - 28
- Алтайский край - 18
- Красноярский край - 25
- Иркутская область - 11
- Кемеровская область - 1
- Новосибирская область - 53
- Омская область - 11
- Томская область - 10
- Республика Бурятия - 38
- Республика Саха (Якутия) - 47
- Забайкальский край - 40
- Камчатский край - 6
- Приморский край - 37
- Амурская область - 9
- Магаданская область - 3
- Хабаровский край - 14
- Сахалинская область - 2
- Еврейская автономная область - 7
За весь период выздоровели 99 825 человек.