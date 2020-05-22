За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди новых случаев - 42,20% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 2988

2. Московская область - 824

3. Санкт-Петербург - 389

4. Нижегородская область - 202

5. Красноярский край - 150

6. Ростовская область - 138

7. Свердловская область - 135

8. Калужская область - 127

9. Пензенская область - 110

10. Республика Дагестан - 109

11. Брянская область - 105

12. Ярославская область - 103

13. Рязанская область - 94

14. Краснодарский край - 92

15. Тульская область - 91

16. Республика Башкортостан - 90

17. Чувашская Республика - 90

18. Волгоградская область - 89

19. Ямало-Ненецкий АО - 87

20. Саратовская область - 84

21. Тамбовская область - 83

22. Иркутская область - 83

23. Белгородская область - 82

24. Курская область - 81

25. Челябинская область - 80

26. Ханты-Мансийский АО - 80

27. Республика Саха (Якутия) - 80

28. Республика Тыва - 79

29. Новосибирская область - 79

30. Владимирская область - 77

31. Республика Татарстан - 75

32. Самарская область - 74

33. Алтайский край - 74

34. Омская область - 74

35. Кабардино-Балкарская Республика - 71

36. Кировская область - 70

37. Ульяновская область - 70

38. Республика Северная Осетия - 69

39. Хабаровский край - 65

40. Липецкая область - 64

41. Воронежская область - 55

42. Ленинградская область - 54

43. Смоленская область - 53

44. Мурманская область - 53

45. Ставропольский край - 53

46. Тюменская область - 53

47. Пермский край - 51

48. Ивановская область - 48

49. Республика Бурятия - 48

50. Приморский край - 47

51. Астраханская область - 45

52. Оренбургская область - 45

53. Республика Ингушетия - 44

54. Калининградская область - 41

55. Тверская область - 39

56. Забайкальский край - 38

57. Республика Марий Эл - 37

58. Республика Мордовия - 36

59. Республика Коми - 35

60. Вологодская область - 34

61. Республика Калмыкия - 34

62. Орловская область - 32

63. Архангельская область - 30

64. Республика Адыгея - 30

65. Республика Хакасия - 23

66. Амурская область - 23

67. Новгородская область - 22

68. Томская область - 21

69. Чеченская Республика - 20

70. Псковская область - 19

71. Курганская область - 19

72. Камчатский край - 18

73. Республика Крым - 15

74. Удмуртская Республика - 14

75. Костромская область - 13

76. Кемеровская область - 12

77. Карачаево-Черкесская Республика - 11

78. Республика Карелия - 8

79. Республика Алтай - 4

80. Сахалинская область - 4

81. Магаданская область - 3

82. Ненецкий автономный округ - 1

83. Еврейская АО - 1

84. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 150 человек: Костромская область - 1 Курская область - 1 Московская область - 13 Тверская область - 3 Москва - 73 Калининградская область - 3 Санкт-Петербург - 3 Республика Калмыкия - 1 Республика Крым - 1 Астраханская область - 1 Ростовская область - 1 Республика Дагестан - 24 Республика Ингушетия - 2 Ставропольский край - 2 Республика Мордовия - 2 Нижегородская область - 4 Самарская область - 1 Саратовская область - 1 Свердловская область - 2 Ханты-Мансийский АО - 1 Красноярский край - 3 Иркутская область - 2 Новосибирская область - 2 Забайкальский край - 3 Умерли за весь период пандемии 3 249 человек. За последние сутки выписано 7 144 выздоровевших: Белгородская область - 56 Брянская область - 78 Владимирская область - 7 Воронежская область - 81 Ивановская область - 34 Калужская область - 53 Костромская область - 10 Курская область - 66 Липецкая область - 61 Московская область - 418 Орловская область - 63 Рязанская область - 23 Смоленская область - 55 Тамбовская область - 79 Тверская область - 23 Тульская область - 78 Ярославская область - 24 Москва - 2900 Республика Карелия - 5 Республика Коми - 29 Архангельская область - 34 Вологодская область - 9 Калининградская область - 6 Ленинградская область - 53 Мурманская область - 99 Новгородская область - 12 Псковская область - 11 Санкт-Петербург - 198 Республика Адыгея - 16 Республика Калмыкия - 39 Республика Крым - 4 Краснодарский край - 120 Астраханская область - 57 Волгоградская область - 14 Ростовская область - 40 Республика Дагестан - 393 Республика Ингушетия - 53 Кабардино-Балкарская Республика - 12 Карачаево-Черкесская Республика - 12 Республика Северная Осетия - Алания - 166 Чеченская Республика - 8 Ставропольский край - 52 Республика Башкортостан - 29 Республика Марий Эл - 34 Республика Мордовия - 15 Республика Татарстан - 246 Удмуртская Республика - 11 Республика Чувашия - 30 Пермский край - 58 Кировская область - 25 Нижегородская область - 250 Оренбургская область - 62 Пензенская область - 74 Самарская область - 54 Саратовская область - 71 Ульяновская область - 33 Курганская область - 2 Свердловская область - 87 Тюменская область - 19 Ханты-Мансийский АО - 18 Ямало-Ненецкий автономный округ - 74 Челябинская область - 31 Республика Алтай - 4 Республика Тыва - 6 Республика Хакасия - 28 Алтайский край - 18 Красноярский край - 25 Иркутская область - 11 Кемеровская область - 1 Новосибирская область - 53 Омская область - 11 Томская область - 10 Республика Бурятия - 38 Республика Саха (Якутия) - 47 Забайкальский край - 40 Камчатский край - 6 Приморский край - 37 Амурская область - 9 Магаданская область - 3 Хабаровский край - 14 Сахалинская область - 2 Еврейская автономная область - 7 За весь период выздоровели 99 825 человек. Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России