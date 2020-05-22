Захарова поделилась видением будущего после пандемии

Жизнь после пандемии будет полна неопределенности, следует из заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, прозвучавших в эфире радио "Комсомольская правда".

"Ответа на этот вопрос, как изменится жизнь после пандемии, нет. Есть понимание того, что мир был выстроен на отсутствии преград, мы не можем представить нашу жизнь без представления о мире без границ", - констатировала Захарова, передает KP.ru. По ее словам, сейчас многие задаются вопросом, что будет потом.

"Глобализация сломалась - и вот теперь все думают, как ее починить",- сказала Мария Захарова.

Дипломат также пожаловалась на волну фейков, которая в буквальном смысле накрыла планету за последнее время. "Такого количества вбросов, как сегодня, вообще никогда не было. Сегодня важно говорить о теме колоссальной дезинформации", - считает дипломат. Она напомнила, что в ООН описали происходящее понятием "инфодемия".