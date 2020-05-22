Законопроект о повышении пенсий родным погибших военных принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных.

Согласно поправкам кабмина, всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих будут сделаны прибавки к такой пенсии. Документ затрагивает также семьи погибших сотрудников силовых структур.

Около 1,8 млрд рублей в год потребуется для реализации мер, прописанных в законопроекте о повышении пенсий, сообщила а пленарном заседании в Госдуме заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

При отсутствии подобного закона семьи имеют право только на пенсии по потере кормильца и получают доплаты к пенсии только через суд. Документ предложено принять в целях снятия социальной напряженности среди членов семей погибших (умерших) военнослужащих исходя из судебной практики.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит обеспечивать жильем нуждающихся членов семей погибших военнослужащих, не являвшихся участниками накопительно-ипотечной системы. Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов и зампред комитета Юрий Швыткин.