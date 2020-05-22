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22.05.2020 11:15
Рубрика: Экономика

Зеленая экономика попросила господдержки

Текст: Елена Березина
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов обратились к президенту с просьбой поручить правительству разработать меры по поддержке и развитию "зеленых" секторов экономики и механизмов "зеленого" финансирования
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве мер поддержки бизнеса, помимо финансовых и фискальных предложений, сегодня выдвигаются возможности смягчения экологических требований. Экологи уверены, что такие меры отрицательно скажутся на здоровье граждан, повлекут за собой экологические и финансовые потери. "За последние два года в России существенно повысился приоритет устойчивого развития, сделаны важные шаги на пути к зеленой экономике, в сентябре 2019 года Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату", − говорится в письме (есть у "РГ").

Фото: Татьяна Андреева
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Авторы предлагают поддержать "зеленый" сектор такими мерами как: включение дополнительных "зеленых" и климатических требований к госзакупкам, развитие механизмов государственно-частного партнерства на особо охраняемых природных территориях для развития экотуризма, создание возможности привлечения региональными или муниципальными властями целевых средств через механизм размещения "зеленых" облигаций, выпуск целевых суверенных "зеленых" облигаций для финансирования программ в области энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики, иных секторов зеленой экономики.

Это поможет создать условия для бережного природопользования, и одновременно, в среднесрочной перспективе - сохранить здоровье, обеспечить рост благосостояния людей, создать качественно новые рабочие места и повысить привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов. "Привлечение зарубежных инвестиций - это важная задача наряду с развитием механизмов государственно-частного партнерства, повышением эффективности бюджетных расходов и вовлечением средств частного сектора, в том числе, для реализации амбициозного национального проекта "Экология", − говорится в послании.

Экономика Общество Экология

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