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22.05.2020 10:43
Рубрика: Культура

Зрители сами выберут пьесу, режиссера и актеров для "Практики сотворчества"

Текст: Наталья Лебедева
Столичный Театр "Практика" запустил новый интернет-проект "Практика сотворчества", в котором зрителям предстоит самим выбрать пьесу, режиссера и актеров для трех новых постановок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нет, карантин еще не кончился и играть спектакли вживую пока нельзя. Поэтому мы решили с благодарностью принять условия, предложенные самой жизнью и сделать спектакль по абсолютно новым правилам. Современные технологии и свобода выбора дают нам возможность открыть процесс подготовки спектакля для зрителей и предложить вам принять участие в нем", - завлекают судей-зрителей авторы проекта.

Фото: istock
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Театр впервые решился на такой оригинальный эксперимент - позволить самим зрителям выбрать не только пьесу для будущей постановки, но и назначить режиссера и определиться с актерским составом. Кураторами проекта стали Юрий Квятковский и Марина Брусникина при участии Михаила Огера.

На выбор зрителям предлагают шесть пьес: "Гамлет. Начало" Уильяма Шекспира, "Три сестры. Финал" Антона Чехова, "Пять вечеров" Александра Володина, "Оглянись во гневе" Джона Осборна, "Танец Дели" Ивана Вырыпаева и "Урожай" Павла Пряжко.

На почетное звание режиссера-постановщика претендуют 11 талантливых режиссеров, среди которых есть как молодые и амбициозные, так и уже опытные мастера своего дела. Среди них Талгат Баталов, Никита Бетехтин, Кирилл Вытоптов, Марфа Горвиц, Андрей Гордин, Алексей Золотовицкий, Иван Комаров, Владимир Мирзоев, Михаил Рахлин, Данил Чащин и Глеб Черепанов.

Так, Талгат Баталов в своем коротком видеобращении признается, что после завершения карантина он мечтает сделать две вещи - скорее вернуться к репетициям и постричься. А "все еще режиссер на карантине" Марфа Горвиц планирует первым делом "пойти на тайский массаж стоп". Алексей Золотовицкий же предсказывает, что после карантина мы все пойдем общаться, обниматься и целоваться. Владимир Мирзоев же убежден, что каждый займется важными для себя делами. "Я например, пойду репетировать в театр. Для меня это очень важно", - отметил он.

Также в проекте принимают участие 28 актеров, среди которых Анатолий Белый, Артем Быстров, Марина Васильева, Анастасия Великородная, Максим Виторган, Андрей Гордин, Алиса Гребенщикова, Никита Ковтунов, Светлана Колпакова, Антон Кузнецов, Софья Лебедева, Федор Левин, Надежда Лумпова, Елена Махова, Эва Мильграм, Алексей Розин, Марьяна Спивак, Данил Стеклов, Евгений Стычкин, Нелли Уварова, Александра Урсуляк, Николай Фоменко, Юлия Хлынина и Наташа Швец.

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Они также как и режиссеры фантазируют о том, чем займутся после карантина. Так, Анатолий Белый обязательно соберет у себя в доме своих друзей, чтобы крепко всех обнять. Максим Виторган мечтает нырнуть в море, а Алиса Гребенщикова уверена, что такой проект как "Практика сотворчества" поможет всем, и зрителям, и тоскующим по сцене актерам, легче пережить это очень непростое время.

Каждый зрителей может сделать свой выбор на YouTube-канале театра "Практика". Схема голосования очень проста: нужно оставить комментарий с названием пьесы под видео режиссера, которого вы хотели бы видеть в роли постановщика, а под видео актеров указать имя персонажа, на роль которого вы его выбрали.

В итоге будет создано три видеопроекта, которые можно будет увидеть на YouTube-канале театра.

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