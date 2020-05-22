Звезды выступят на фестивале в поддержку независимых книжных магазинов

Пять независимых книжных магазина - "Все свободны" и "Порядок слов" (оба - Петербург), "Маршак" (Москва), "Пиотровский" (Екатеринбург-Пермь) и "Смена" (Казань) - объединились, чтобы провести 31 мая большой благотворительный книжный музыкальный онлайн-фестиваль под названием "Редкие виды".

"Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. А еще нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают всем вместе преодолеть любые обстоятельства", - рассказывают о своем восьмичасовом музыкальном марафоне организаторы.

На фестивале "Редкие виды" выступят 25 артистов. Свое участие подтвердили Борис Гребенщиков, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Найк Борзов, Псой Короленко, Рената Литвинова, Алексей Паперный, Арсений Креститель, Вера Полозкова, группы "Хадн дадн", "Позоры", "Увула", "Спасибо", "Шумные и угрожающие выходки, Sirotkin и многие другие.

Все вырученные средства пойдут на поддержку частных книжных и восстановление после тяжелых последствий пандемии. Ведь никто из нас не может представить свой город без единого книжного. А между тем, из-за пандемии коронавируса книжные в стране закрыты уже более двух месяцев.

На вопрос, почему в поддержке особенно нуждаются именно частные книжные, организаторы акции отвечают просто: "Независимые книжные вырастают на месте сгиба интеллектуальной карты города и выполняют роль точки сборки для локальных сообществ. Здесь устраиваются презентации самых диких и странных книг и зинов, проходят микросеминары и ридинг-группы, случаются самые неожиданные встречи одних людей с другими".

Независимый книжный - как пароль или волшебная частота, на которой слышно, как бьется сердце города.

Большой совместный книжный музыкальный марафон они задумали не только для того, чтобы напомнить о своем существовании, но и чтобы наше странное и сложное время запомнилось ярким и большим событием.