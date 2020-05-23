Антиправительственный митинг блокировал центр Софии

Недовольство митингующих было вызвано отсутствием адекватной, по их мнению, политики властей по выводу республики из кризисного экономического состояния, усугубленного пандемией коронавируса.
Одна из лидеров местной внесистемной оппозиции, экс-омбудсмен Болгарии Мая Манолова, в своем выступлении перед собравшимися представила собственные 19 мер, направленные на стабилизацию ситуации в государстве. Среди них - предложения по поддержке сокращенных в условиях карантина сотрудников, созданию новых рабочих мест и реальных возможностей для развития малого и среднего бизнеса, а также восстановлению сельского хозяйства и животноводства.
Манолова объявила о планах участвовать в парламентских выборах в 2021 году. Одним из ключевых вопросов, решением которого она пообещала заняться на посту политика, станет актуальная для всех болгар проблема бесконтрольного роста цен на услуги ЖКХ.