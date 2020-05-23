Антиправительственный митинг блокировал центр Софии

Новости

ВОЗ: Число заразившихся COVID в мире превысило 5 млн 00:33
Жертвами COVID-19 за сутки в Москве стали 59 человек 23.05.2020
Трамп заявил, что не считает Байдена умным 23.05.2020
"Бавария" одержала шестую подряд победу в чемпионате Германии 23.05.2020
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу 23.05.2020
В Киеве нашли тело депутата Рады Давиденко с огнестрельным ранением 23.05.2020
В Петербурге завотделением больницы умерла от коронавируса 23.05.2020
Музеи Ватикана откроются для посетителей с 1 июня 23.05.2020
Въезд в курортные зоны Киргизии останется ограниченным 23.05.2020
Под Ярославлем при пожаре погибли женщина и трое детей 23.05.2020
Фото: В Крыму началось массовое цветение маков 23.05.2020
Более 28 млн пропусков оформлено в Подмосковье за время пропускного режима 23.05.2020
Нападение националистов в Киеве расценено как месть за позицию по Донбассу 23.05.2020
Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть "Локомотив" 23.05.2020
"Козлик" УАЗ-469. В Сети вспомнили очень редкую модификацию 23.05.2020
"Спартак" приступил к тренировкам на базе в Тарасовке 23.05.2020
Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроют после двух месяцев карантина 23.05.2020
В каких ситуациях инспектор ГИБДД может изъять права на месте 23.05.2020
Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука 23.05.2020
Загитова приступит к тренировкам в сборной позже остальных 23.05.2020
Испания разрешит въезд в страну туристов с 1 июля 23.05.2020
Может ли Киану Ривз стать новым Росомахой 23.05.2020
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома 23.05.2020
В зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера" 23.05.2020
При штурме отделения "Альфа-банка" в центре Москвы никто не пострадал 23.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
23.05.2020 20:36
Рубрика: В мире

Антиправительственный митинг блокировал центр Софии

Текст: Александр Гацак ( София)
Движение в центре Софии было перекрыто из-за массовой акции протеста. Участники мероприятия, собравшиеся у здания правительства, призывали к отставке совета министров, сформированного правящей коалицией во главе с партией "Граждане за европейское развитие Болгарии".
Фото: Александр Гацак Фото: Александр Гацак
Фото: Александр Гацак

Недовольство митингующих было вызвано отсутствием адекватной, по их мнению, политики властей по выводу республики из кризисного экономического состояния, усугубленного пандемией коронавируса.

Президент Болгарии: Наше государство не является опорой для граждан

Одна из лидеров местной внесистемной оппозиции, экс-омбудсмен Болгарии Мая Манолова, в своем выступлении перед собравшимися представила собственные 19 мер, направленные на стабилизацию ситуации в государстве. Среди них - предложения по поддержке сокращенных в условиях карантина сотрудников, созданию новых рабочих мест и реальных возможностей для развития малого и среднего бизнеса, а также восстановлению сельского хозяйства и животноводства.

Манолова объявила о планах участвовать в парламентских выборах в 2021 году. Одним из ключевых вопросов, решением которого она пообещала заняться на посту политика, станет актуальная для всех болгар проблема бесконтрольного роста цен на услуги ЖКХ.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин подписал распоряжение о поддержке российского автопрома
За сутки в России подтверждено 9434 случая COVID-19 в 84 субъектах
Аксенов объяснил нежелание Киева говорить о Крыме в Совбезе ООН
Разместившие фото нацистов на акции "Бессмертный полк" раскаялись в содеянном
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля