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23.05.2020 15:02
Рубрика: Спорт

"Барселона" назвала шесть неприкосновенных игроков

Текст: Максим Домчев
Руководство "Барселоны" готово в следующее межсезонье продать большую часть игроков, за исключением шестерых. В число неприкасаемых вошли капитан команды Лионель Месси, вратарь Макр-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающие Антуан Гризманн и Ансу Фати. Об этом сообщает Marca.

С большой долей вероятности "Барселона" расстанется с полузащитниками Иваном Ракитичем и Артуро Видалем, а также с перешедшим из "Валенсии" голкипером Нето. Также в список тех, кто уйдет из каталонского клуба, внесена группа молодых футболистов.

Фото: AP Photo/Victor R. Caivano
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Этот шаг вызван желанием руководства клуба приобрести аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса и полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

С учетом непростой ситуации из-за коронавируса шансы каталонцев вернуть бразильского форварда Неймара практически равны нулю.

Ожидается, что в июне сезон в Испании возобновится после того, как был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

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