Баста, "Руки вверх" и Ramil' собрали наибольшую аудиторию на VK Fest-2020

Ежегодный фестиваль, собирающий звезд рока, рэпа и поп-музыки, впервые продолжался семь дней и в формате онлайн. В VK Fest участвовали 70 артистов из России, Великобритании (группа Hurts), Грузии (Mgzavrebi), Беларуси (Рома Белорусских), Украины (Maruv и Artik&Asti) и Латвии (Brainstorm) и других.

Каждый сам выбирал, как появится перед зрителями. Сергей Лазарев, например, - из пустого зрительного зала, Brainstorm - с репетиционной базы, а рэпер Ramil' или лидер "Руки вверх" Сергей Жуков - из дома...

Все концертные сеты длительностью от 40 минут до часа в единое фестивальное действо соединяли Владимир Маркони и голосовой ассистент "Маруся". Конечно, они тоже были "на удаленке". В паузах между выступлениями музыкантов ведущий VK Fest дозванивался до кого-то из знаменитостей, порой заставая их в довольно неожиданных местах.

Популярного киноактера Сергея Бурунова он, например, обнаружил на уроке в школе диджея Грува… Бурунов - исполнитель ролей в фильмах "На игре", "Утомленные солнцем"-2, "Вечная жизнь Александра Христофорова", "День выборов"-2, "Водитель для Веры", а также в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Петля Нестерова", "Шерлок Холмс" и многих других - еще и большой знаток электронной музыки. Поэтому, пользуясь тем, что во время самоизоляции кино пока не снимают, воспользовался простоем для того, чтобы выучиться на диджея.

А теперь в формате видео-интервью рассказал о том, чему его учит Грув. Актер был немало смущен (свое новое хобби он прежде не афишировал), поэтому отвечал на вопросы без присущего ему чувства юмора и самоиронии. В качестве компенсации ведущий придумал ему диджейский псевдоним - DJ Буран, который Бурунову очень понравился...

Всего же VK Fest, ставший в самоизоляции уже не только музыкальным, но и немного актерским фестивалем, собрал за семь дней более 280 миллионов просмотров. А его трансляции посмотрели не только в России и странах СНГ, но и в Европе, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Таиланде, Японии. И даже на Ямайке и в КНДР.

Общая аудитория составила 41 миллион человек в 203 странах. Есть чем гордиться отечественной музыке! Наибольшее число зрителей собрали в итоге сеты "Руки вверх", Басты и Ramil'.

При этом многие артисты не отделывались стандартным набором хитов, а старались показывать новые программы. На премьерах сосредоточился, например, Сергей Лазарев, чье шоу эффектно поддерживала женская танцевальная группа в красных сапогах, красных боди и масках. Музыканты, впрочем, играли в привычной одежде, но на расстоянии не менее двух метров друг от друга. А среди новых песен Лазарева впечатлили "Лабиринт" и "Последний день Помпеи"...

Но лучшим выступлением, пожалуй, стоит признать то, на которое отважился Сергей Жуков. Он просто сидел дома перед микрофоном и диджейским пультом. Дружелюбно разговаривал со зрителями, не забывал обещать им и скорые гастроли. Делился суждениями, добавлял оптимизма, а потом по очереди исполнял самые известные песни "Руки вверх", начиная с "Крошки" и "Студента". Пел там же, сидя за пультом, включая записанную накануне инструментальную фонограмму. Получилось, по сути, дружеское застолье, которое и собрало наибольшую аудиторию на VK Fest.

Кстати

В дни фестиваля социальная сеть "ВКонтакте" организовала благотворительную акцию: зрители могли собрать деньги для некоммерческих организаций. Получилось в итоге чуть больше двух миллионов рублей.

Эти деньги будут перечислены фондам AdVita и "Не напрасно", помогающим больницам и врачам справиться с пандемией коронавируса. А также - центру "Насилию.нет", куда могут приходить за психологической и юридической помощью люди, пострадавшие от домашнего насилия.