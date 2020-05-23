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23.05.2020 22:09
Рубрика: Спорт

"Бавария" одержала шестую подряд победу в чемпионате Германии

Текст: Максим Домчев

Лидер чемпионата Германии по футболу одержал шестую победу подряд, разгромив на своем поле "Айнтрахт" - 5:2.

Фото: JOSE JORDAN / AFP
Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

В субботней части возобновившегося на прошлой неделе чемпионата Германии по футболу свои матчи проводили лидеры. "Бавария" на своем стадионе принимала "Айнтрахт". Гости отбивались недолго - уже на 17-й минуте полузащитник Леон Горецка счет открыл. В конце тайма Томас Мюллер сделал счет 2:0.

После перерыва команды уже на старте порадовали собравшихся у экранов телевизоров болельщиков. Роберт Левандовский сделал преимущество мюнхенцев крупным, однако с интервалом в минуту Мартин Хинтереггер оформил дубль, сократив разницу в счете до минимума.

Но Альфонсо Дэвис снова довел преимущество в счете до двух мячей, а затем Хинтереггер поразил собственные ворота. 5:2 - шестая подряд победа "Баварии", которая опережает в таблице на 4 очка "Боруссию" из Дортмунда. Те ранее со счетом 2:0 на выезде одолели "Вольфсбург". На третье место вышел "Байер", обыгравший "Боруссию" из Менхенгладбаха - 3:1. В следующем туре лидеры турнира сойдутся в очном поединке.

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