Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

Власти Испании разрешили возобновить чемпионат страны по футболу 8 июня. В субботу об этом заявил председатель правительства Педро Санчес. По его словам, которые приводит Marca, страна сумела справиться с пандемией коронавируса и теперь готова к возвращению к обычной жизни.

"Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня Ла Лига возвращается", - заявил он.

Турнир был прерван в марте после того, как в Испании произошла вспышка заболевания COVID-19. Из 39 туров команды успели провести 27. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", набравшая 58 очков. На два балла меньше имеет в своем активе мадридский "Реал".

В этом турнире выступают и два игрока сборной России - полузащитник "Валенсии" Денис Черышев и арендованный "Сельтой" у "Локомотива" нападающий Федор Смолов.

COVID-19 унес жизни около 27 тысяч жителей Испании, всего этот диагноз был поставлен более 230 тыс. человек.