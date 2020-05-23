Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. И объяснил суть своих расчетов.

"Я сам ежедневно озвучиваю цифру - "всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных". Но это не так! - цитирует Мясникова РИА Новости. - Болезнь протекает обычно семь-четырнадцать дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели".

По расчетам Мясникова, остальные больные "уже перенесли инфекцию и приобрели иммунитет".

Таким образом, считать, как полагает глава Информационного центра, зараженными следует только тех, кто подхватил инфекцию лишь за последние пару недель.