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"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в своей карьере и шоу-бизнесе

Новости
    23.05.2020, 14:51
Текст:   Олег Усков

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев сделал печальное признание на шоу "Однажды…" канала НТВ. По словам популярного артиста, он разочаровался в своей карьере.

Фото: youtube.com/ Александр Ревва
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Причиной чему - несправедливость в составлении хит-парадов, где позиции, как считает Лазарев, куплены за деньги, а не заслужены талантами исполнителей.

"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились", - посетовал певец, указав, что лидирующие позиции чартов оккупируют те люди, "которые заплатили больше денег", чтобы там оказаться.

"Это ужасно", - подытожил 37-летний Лазарев. Перед тем подчеркнув, что, на его взгляд, многим в отечественном шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства

Выпуск программы с Сергеем выйдет в эфир в воскресенье днем.

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