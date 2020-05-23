Еврокомиссия оценит альтернативный план спасения экономики ЕС

Еврокомиссия должна в среду принять решение по альтернативному плану спасения экономики еврозоны, инициированному Австрией при содействии Нидерландов, Дании и Швеции. Так называемая группа "экономных стран" предлагает помогать наиболее пострадавшим от пандемии странам льготными кредитами в течение двух лет, сообщает телеканал ORF.at.

"Мы предлагаем создать чрезвычайный фонд восстановления на основе подхода "займы для займов", - говорится в документе "четверки" с изложением своей позиции другим государствам-членам ЕС.

Этот план является альтернативой предложению, выдвинутому канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Их концепция предусматривает, что Еврокомиссия должна занять 500 миллиардов евро на рынке капитала в виде долговых обязательств и распределять их нуждающимся странам в качестве дотаций через бюджет ЕС.

В документе, переданном Австрией в Еврокомиссию через высокопоставленных чиновников (шерпов), отмечается, что фонд восстановления должен быть создан в дополнение к пакету помощи 540 миллиардов евро, уже согласованному странами-членами ЕС на саммите 23 апреля. "Однако мы не можем согласиться с использованием инструментов или мер, ведущих к обобществлению долгов и значительному увеличению бюджета Евросоюза", - решительно заявили представители "экономной четверки".

Причем, как отмечается, выделяемая помощь должна использоваться строго целенаправленно для восстановления и повышения устойчивости сектора здравоохранения и экономики, а также на исследования и инновации в соответствии с задачами ЕС в области климата и цифровых технологий. Подчеркивается также верховенство закона и защита от злоупотреблений при использовании средств, что обеспечит активное участие Европейского аудиторского суда, ведомства по борьбе с мошенничеством OLAF и европейской прокуратуры.