Европе грозит "пляжный хаос" из-за рисков нарушения правил карантина

Европе угрожает "пляжный хаос" из-за возможного нарушения правил карантина, так как большинство европейцев по мере повышения температуры и начала сезона отпусков намерены в массовом количестве отправиться на пляжи.

Свежий воздух и социальная дистанция

На прошлой неделе Европейский союз обнародовал план открытия европейских пляжей, чтобы "дать людям возможность получить необходимый отдых, расслабление и свежий воздух". Ослабления ограничительных мер подразумевают рекомендации властям стран-членов ЕС по открытию внутренних границ, восстановлению железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского сообщения, а также активизации туристической, гостиничной и пляжной деятельности. Большинство европейских пляжных курортов ввели строгие правила социального дистанцирования, а ситуация с количеством отдыхающих на них, в частности, будет контролироваться с помощью беспилотников.

Пол Хантер, профессор здравоохранения в английском университете Восточной Англии, сказал в интервью CNN, что риск передачи вируса на открытом воздухе остается низким, но его распространение будет зависеть от того, сколько людей посетят пляжи и как они будут действовать, когда попадут туда. Отныне на европейских пляжах обязательными являются маски для лица, дезинфицирующее средство и социальное дистанцирование. В Греции обслуживающий персонал опрыскивает шезлонги после того, как каждый клиент закончил использовать их. В пляжном городке Порто Чезарео в итальянском регионе Апулия пляжные зонтики расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а веревки образуют защитный кордон между отдыхающими.

В Бретани уже закрыли пять пляжей

Между тем власти ряда стран Старого света уже начали испытывать трудности и пытаются справиться с наплывом туристов и местных жителей на пляжи. О том, насколько граждане стран-членов ЕС соскучились по активному отдыху, говорит тот факт, что французы начали активно заполнять сотни пляжей после ослабления ограничительных мер, при этом в большинстве своем нарушая правила социального дистанцирования. Так, власти северо-западной префектуры Бретань Морбиан были вынуждены закрыть пять пляжей из-за "недопустимого поведения" и несоблюдения гражданами мер социального дистанцирования. Власти голландской прибрежной провинции Зеландия в среду были вынуждены временно закрыть дороги в город до 1 июня из-за прогнозируемого ожидания того, что меры по социальному дистанцированию могут быть нарушены прибывающими на пляжи туристами. По информации Reuters, в Греции на пляже разрешается присутствие не более 40 человек на площади в тысячу квадратных метров. На пляжах в пригородах Афин дроны предупреждают посетителей, если они нарушают правила социального дистанцирования. "Мы держим дистанцию, мы уважаем общественное здоровье", - повторяют дроны с дистанционным управлением, пытаясь разогнать группы отдыхающих, собравшиеся на пляжах, сообщает The Guardian.

Министр туризма Испании Рейес Марото в интервью газете El Pais заявил о том, что страна "определяет разные сценарии" для любителей пляжного отдыха. "Когда мы откроем международный туризм, то должны иметь гарантии того, что человек, который приезжает в Испанию, является здоровым и не больным коронавирусом", - сказал Марото. Официальные лица в испанском средиземноморском городке Канет-ден-Беренгер, расположенном к северу от Валенсии, сообщили о том, что разрешат принимать ежедневно только пять тысяч отдыхающих на своем знаменитом пляже: этот показатель примерно вдвое меньше уровня, который был зафиксирован в прошлом году. В галисийском Санхенхо на пляжах станут обычным явлением уборочные машины, которые будут контролировать сбор мусора и любых отходов каждые несколько часов, а общественные туалеты и душевые будут регулярно дезинфицироваться. Власти некоторых французских префектур, таких как Ланды во французском регионе Аквитания Нувель, взяли на себя обязательство открывать пляжи только для "динамичной индивидуальной физической активности", которая подразумевает занятие фитнесом групп не более 10 человек, находящихся на безопасном расстоянии. В Барселоне чиновники просят отдыхающих строго придерживаться социальной дистанции в два метра при посещении пляжей, а в Великобритании власти приморских городов также обращаются с просьбами к гражданам, чтобы они держались на безопасном расстоянии друг от друга. В Италии министр туризма и культуры страны Дарио Франческини объявил о выделении пакета экономической помощи пострадавшей туристической индустрии страны, включая финансовую поддержку сезонных работников и налоговые льготы для фирм, работающих в туристической отрасли.

Молодежь в Европе устала от пандемии

По мнению эксперта по европейскому туризму Тони Джонстона, властям европейских стран необходимо подготовить четкие стратегии для борьбы с наплывом туристов и переполненностью пляжей, который неизбежно произойдет с началом открытия курортного сезона. По его словам, проблема может возникнуть уже в самое ближайшее время, когда во многих европейских странах установится хорошая погода и граждане стран-членов ЕС, лишенные возможности путешествовать по миру, отправятся на ближайшие к их регионам пляжи, пытаясь заполнить их, как это происходило до пандемии коронавируса. Джонстон сказал в интервью CNN, что в связи с тем, что многие регионы, особенно в Испании, Италии, Франции и Греции, финансово зависят от туризма, чиновники должны стремиться поощрять безопасный туризм и должны проводить политику, направленную на обеспечение хорошей гигиены в общественных местах, таких как уборные и закусочные. "В мире есть около 330 миллионов человек, работающих в сфере туризма. Должна быть определена разница между удовлетворением потребностей и желаний туристов, а также экономическим воздействием туризма на всю экономическую ситуацию во время пандемии", - отметил эксперт.

Аналитики также выражают обеспокоенность о том, что соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования в европейских странах в последние недели демонстрирует тенденцию к снижению. Так, в ходе исследования экспертов университетского колледжа Лондона выяснилось, что менее 50 процентов европейцев в возрасте до 30 лет полностью соблюдают режим изоляции. При этом у большинства опрошенных молодых граждан стран-членов ЕС "усилились скука, разочарование, депрессия и тревога". Несмотря на то, что смертность от коронавируса уменьшается ежедневно во многих европейских странах, эксперты предупреждают о том, что Старый свет летом, в июле и августе, как раз из-за снятия ограничительных мер, может столкнуться со второй волной пандемии, если европейцы не будут действовать с осторожностью и соблюдением норм изоляции, включая социальное дистанцирование, мытье рук мылом, а также ношение масок и перчаток в общественных местах. Кстати, по информации источника "РГ" в одной из крупных испанских телекомпаний, власти некоторых стран юга Европы могут рассмотреть вопрос о продлении режима изоляции и работы сотрудников в удаленном доступе до окончания лета.