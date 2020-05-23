Футболист "Спартака" Бакаев заразился коронавирусом

В четверг футболисты, тренерский штаб и персонал "Спартака", задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух игроков "красно-белых".

Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенес инфекцию и в настоящий момент полностью здоров.

Как сообщает сайт клуба, у Бакаева выявлена острая фаза заболевания.

"Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней", - сказал руководитель медицинского штаба "Спартака" Михаил Бутовский.

Роман Зобнин перенес заболевание ранее во время самоизоляции. В понедельник запланировано еще одно углубленное медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе.