Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть "Локомотив"

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву.

Как сообщает "Чемпионат", Хеведес опасается за свое здоровье в связи с пандемией коронавируса. Немец, по данным издания, недоволен эпидемиологической ситуацией в Москве.

Более того, футболист даже намерен начать переговоры о расторжении контракта. Сообщается, что "Локомотив" настроен на диалог с футболистом, который перешел в команду из "Шальке" в 2018 году за пять миллионов евро.

Ранее немецкие СМИ сообщали о желании Хеведеса продолжить карьеру в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне на счету немца 18 матчей и 2 желтые карточки в текущем сезоне чемпионата России, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.