Киевская полиция опровергла данные о взрыве около офиса Медведчука

Украинские правоохранители опровергли информацию о взрыве в Киеве возле офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом информировали местные СМИ и социальные сети.

По данным портала strana.ua, радикальный Национальный корпус (запрещен в России), устроил акцию протеста перед офисом партии на улице Васильковской в Киеве. Националисты забросали красной краской здание и использовали пиротехнику. По предварительным данным, один человек получил ранения. Правоохранители провели задержания на месте происшествия.

Причиной недовольства радикалов послужило критическое заявление Медведчука. Накануне глава политсовета ОПЗЖ призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику, прокомментировав аудиозапись переговоров экс-президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Медведчук заявил, что инцидент свидетельствует о "циничной и преступной" сдаче национальных интересов Украины в угоду интересам США и ради получения американским политиком коррупционной выгоды. Внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности Украины, независимости и суверенитету. В этой связи деятель "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовал от властей в кратчайшие сроки предложить план по устранению влияния США на политику страны.