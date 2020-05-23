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23.05.2020 13:45
Рубрика: Общество

Муфтий Аляутдинов: Ураза-байрам прошу всех мусульман встречать дома

Текст: Владимир Емельяненко
23 мая завершается священный для мусульман месяц Рамадан - время строгого поста и молитв. И на следующее утро наступает праздник разговения - Ураза-байрам.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома

- Ураза-байрам прошу всех мусульман встречать дома, - накануне обратился ко всем верующим заместитель председателя совета улемов Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. - Следует совершить дополнительный намаз (нафиль), а после - смотреть трансляцию из мечети, чтобы присоединиться к совместному произнесению такбира - праздничной молитвы.

По традиции в праздник массовые молитвы совершаются в мечетях. "С учетом текущей ситуации из-за коронавируса рекомендуем праздничный намаз провести только в Соборных мечетях городов с соблюдением всех мер предосторожности и участием минимального количества человек, при котором намаз будет считаться действительным. Всем остальным мусульманам рекомендуется оставаться дома и создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи", - написал Ильдар Аляутдинов в обращении к верующим, размещенном на сайте совета муфтиев России.

Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Ураза-байрам

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