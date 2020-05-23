Музеи Ватикана откроются для посетителей с 1 июня

В Ватикане объявили о начале работы музеев с 1 июня, за два дня до открытия Италией границ для европейских посетителей спустя три месяца локдауна. Посещение возможно будет только по предварительной записи для ограничения количества людей и сокращения времени на вход, сообщает портал catholicnewsagency.com.

Все посетители должны будут носить маски, кроме того, на входе им измерят температуру. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, посещения музеев будут ограничены группами до десяти человек.

Музеи Ватикана не работали в течение 12 недель. Правительство Италии объявило о закрытии всех музеев и археологических памятников по всей стране 8 марта. На период карантина порядок в музеях поддерживали около тридцати сотрудников. В общей сложности в музейной сфере занято около одной тысячи человек, среди которых числятся администраторы, реставраторы, историки искусств и агенты по продаже билетов.

Итальянское правительство объявило об открытии региональных и международных границ 3 июня, что позволит туристам из Евросоюза посещать Италию, не подвергаясь требованию карантина. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что это создаст условия для восстановления индустрии туризма.

Между тем музеи Ватикана посещают миллионы посетителей, что приносит ежегодно около 87 миллионов долларов дохода по данным на 2015 год. В месяцы, когда музеи были закрыты из-за пандемии, Ватикан, вероятно, потерял миллионы долларов.