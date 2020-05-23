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23.05.2020 19:10
Рубрика: В мире

Нападение националистов в Киеве расценено как месть за позицию по Донбассу

Текст: Александр Саможнев

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением после атаки радикального Национального корпуса (запрещен в России) на Киевский офис, сообщает портал strana.ua.

"Атака неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что президент Владимир Зеленский и его окружение продолжают политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследниками фашизма. Они пользуются покровительством правоохранительной системы и живут вне рамок закона", - говорится в заявлении.

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Представители партии полагают, что нападение является попыткой мести и запугивания оппозиции, настроенной на выполнения Минских соглашений и установление мира на Донбассе и выступающей против внешнего управления Украиной со стороны США.

Сотрудники офиса ОПЗЖ рассказали, что радикалы пытались подорвать офис. Они применяли взрывпакеты, бросали зажигалки и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Одного из охранников, защищавшего внешний периметр здания, ударили в висок. В результате, его пришлось госпитализировать. "Атаки, которые были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском", - подчеркивают авторы. Отмечалось также, что полиция начала действовать только после того, как радикалы закончили свою акцию.

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